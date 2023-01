Luto en las telenovelas: Muere querido galán de forma repentina y estremece su causa de muerte

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- El mundo del espectáculo llora la partida de un querido actor de telenovelas y se viste de luto. Se trata del histrión Quinn Redeker, quien perdió la vida a los 86 años en su casa ubicada en Camarillo, California. La causa de muerte del talentoso actor fue difundida por su hija a la prensa. Entre sus trabajos más recordados están los exitosos melodramas Days Of Our Lives y The Young and the Restless.

Redeker perdió la vida el pasado 20 de diciembre del 2022, sin embargo, fue hasta ahora que su hija Arianne Raser lo confirmó a medios como The Hollywood Reporter y Deadline. De acuerdo a la información que compartió, el histrión perdió la vida en su casa de Camarillo, California de causas naturales debido a su avanzada edad. El actor, quien nació en Woodstock, Illinois, debutó como comediante antes de estudiar actuación y participó no solo en melodramas, sino también en películas y series.

Quinn Redeker (QEPD)

Uno de sus papeles más reconocidos fue en la famosa telenovela Days Of Our Lives, donde interpretó el personaje de 'Alex Marshall' durante 8 años (de 1979 a 1987), un temido villano que fue enviado a la cárcel por cometer fraudes de seguros. También actuó en la telenovela The Young and the Restless, donde dio vida a 'Rex Sterling' de 1987 a 1994. Antes de interpretar a 'Sterling', también hizo a dos personajes en la trama, aunque de forma breve.

La estrella estadounidense actuó también en producciones como The Three Stooges Meet Hercules y The Law. También aportó la idea que inspiró la película The Deer Hunter en 1978, ganadora de múltiples premios Oscar. Otros trabajos del histrión en el cine incluyeron The Candidate de 1972 y The Electric Horseman de 1979, ambas con el actor Robert Redford, y Ordinary People de 1980, que ganó cuatro premios Oscar, incluyendo Mejor Director por Redford y Mejor Película.

El actor también hizo apariciones en muchos programas de televisión como CSI: Miami, Fantasy Island, Starsky & Hutch, The Bob Newhart Show, Ironside, That Girl, The Six Million Dollar Man, Barnaby Jones, Adam-12, Bonanza y Sea Hunt. La cuenta oficial de Twitter de The Young and the Restless escribió un breve homenaje a Redeker, diciendo que "bendijo" la serie con sus personajes y elogiando su increíble talento. Este papel le valió ser nominado dos veces a los Premios Emmy.

La última aparición del talentoso guionista y productor en la pantalla chica fue como un oficial de un equipo SWAT en la exitosa serie Harry's Law en el 2012. Redeker estuvo casado con Suzanne Elizabeth Long de 1958 a 1959 y luego se casó en segundas nupcias con la actriz Patricia Ann Graves de 1963 a 1980, con quien tuvo a sus cuatro hijos, Brennen, Arianne, Glaen, y Quinn Jr. Descanse en paz.

