'Pinocho', de Guillermo del Toro, y los demás ganadores de los Golden Globes 2023

California, Estados Unidos.- La noche del pasado martes se efectuó la 80 edición de los Golden Globes (Globos de Oro, en español), los cuales son entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). La ceremonia se celebró en Los Ángeles, California y el gran triunfador fue el director mexicano Guillermo del Toro, quien recibió el premio a Mejor Película Animada por su cinta animada Pinocho. TRIBUNA te comparte la lista completa de ganadores; ¡toma nota!

Cabe recordar que el año pasado los Golden Globes no fueron transmitidos en televisión, debido a que se vieron envueltos en un 'boicot' por temas de racismo, corrupción, poca diversidad, entre otras polémicas. Ante esto, el regreso a Hollywood y a la alfombra roja prometía ser de lo mejor ¡y esto se cumplió!, pues la noche del 10 de enero en Beverly Hills estuvo llena de momentos emotivos y reconocimientos a lo mejor de la industria audiovisual.

Guillermo del Toro se llevó el Golden Globe de Mejor Película Animada por 'Pinocho'. Foto: Internet

Cine: Lista de ganadores de los Golden Globes

Mejor película de drama: The Fabelmans, de Steven Spielberg

Mejor película de comedia o musical: The Banshees of Inisherin, de Martin MacDonagh

Mejor actor de drama: Austin Butler por Elvis

Mejor actriz de drama: Cate Blanchet por Tár

Mejor actor de comedia o musical: Colin Farrell en The Banshees of Inisherin

Mejor actriz de comedia o musical: Michelle Yeoh por Everything everywhere all at once

Mejor actor secundario: Ke Huy Quan por Everything everywhere all at once

Mejor actriz secundaria: Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever

Mejor director: Steven Spielberg por The Fabelmans

Mejor guion: Martin McDonagh por The Banshees of Inisherin

Mejor Banda Sonora Original: Justin Hurwitz por Babylon

Mejor canción original: “Naatu Naatu” por “RRR”

Mejor película animada: Pinocchio de Guillermo del Toro

Mejor película extranjera: Argentina, 1985 (Argentina)

Televisión: Lista de Ganadores de los Golden Globes

Mejor drama: House of the Dragon

Mejor serie de comedia o musical: Abbott Elementary

Mejor miniserie: The White Lotus

Mejor actor de serie dramática: Kevin Costner por Yellowstone

Mejor actriz de serie dramática: Zendaya por Euphoria

Mejor actriz de comedia o musical: Quinta Brunson por Abbott Elementary

Mejor actor de comedia o musical: Jeremy Allen White por The Bear

Mejor actor secundario de serie televisiva: Tyler James Williams por Abbott Elementary

Mejor actriz secundaria de serie televisiva: Julia Garner por Ozark

Mejor actriz de miniserie: Amanda Seyfried por The Dropout

Mejor actor de miniserie: Evan Peters por Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Mejor actor secundario de miniserie: Paul Walter Hauser por Black Bird

Mejor actriz secundaria de miniserie: Jennifer Coolidge por The White Lotus

Premio Cecil B. DeMille: Eddie Murphy.

