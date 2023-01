Se volvió mujer: Tras 30 años en Televisa y traición con TV Azteca, galán llega irreconocible a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor, quien llegó a las filas de Televisa hace más de 30 años y que meses atrás sorprendió al volverse mujer, nuevamente dejó boquiabierta a toda la audiencia del canal debido a que este miércoles 11 de enero reapareció irreconocible en el programa Hoy. Se trata de Arath de la Torre, quien mostró ante los televidentes cómo lucía en los inicios del matutino de Las Estrellas.

El originario de Cancún, Quintana Roo, llegó a la televisora de San Ángel durante la época de los 90's actuando en telenovelas como Soñadoras, Amigas y rivales y Agujetas de color de rosa. Luego estuvo en los melodramas Zacatillo, un lugar en tu corazón y Una familia con suerte, pero desde 2019 dejó este tipo de proyectos tras grabar Juntos el corazón. No obstante, se ha mantenido vigente con series como Dr. Cándido Pérez.

Durante el pasado 2020 se especuló que Arath había quedado sin contrato de exclusividad en Televisa, ya que dio tremenda sorpresa al unirse a la televisora del Ajusco por primera vez apareciendo como invitado del programa La Resolana conducido por 'El Capi' Pérez. Sin embargo, hace algunos meses él mismo confesó que seguía siendo exclusivo de la empresa de los Azcárragas y aseguró que se sentía sumamente agradecido.

Esta mañana de miércoles De la Torre, quien el año pasado se volvió mujer en más de una ocasión para rendirle homenaje a la jueza de Las Estrellas Bailan en Hoy Ema Pulido, creó tremenda nostalgia entre el público del matutino Hoy ya que recordó que él formó parte de la primera etapa de esta emisión junto a Andrea Legarreta, Angélica Vale y más famosos. La producción transmitió fotografías de aquellos tiempos y el actor está irreconocible.

El esposo de la actriz Susy Lu era un joven que tenía menos de una década trabajando y llevaba un 'look' completamente distinto al que tiene ahora que ya se llenó de canas y se dejó la barba: "Han pasado bastantes años, yo habré tenido unos 22 años ahí, me soltaron al ruedo, Alexis Núñez me habló y el programa duraba más de 6 años". Legarreta comentó que él recuerda a Arath como un joven lleno de vida y con mucha chispa desde corta edad.

El presentador de 47 años comentó que ser parte de la familia de Hoy, a donde se reintegró durante el 2021, le ha dado muchas enseñanzas y compartió un emotivo mensaje ahora que están celebrando 25 años al aire: "Me he podido enfocar en donde estoy parado, llegar todos los días a los hogares del público para mí es algo maravilloso, se los agradezco muchísimo". Otro conductor que recordó sus inicios fue 'El Negro' Araiza, quien también quedó asombrado al ver cómo lucía en sus inicios en el elenco.

