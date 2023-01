Se volvió mujer: Tras dos divorcios y 33 años en Televisa, galán de novelas se confiesa en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán y villano de las telenovelas, quien ha trabajado para Televisa desde hace 33 años y que ha vivido dos divorcios, sorprendió a la audiencia del canal debido a que hace algunas horas llegó al programa Hoy con una inesperada confesión. Se trata del mexicano Alexis Ayala, quien anunció que ya tiene fecha para su enlace matrimonial con su novia 28 años menor, la actriz Cinthia Aparicio.

El intérprete de 57 años debutó en la televisora de San Ángel en 1989 y a la fecha ha sido parte de exitosos melodramas como Cadenas de amargura, Los parientes pobres, Tres mujeres, Atrévete a olvidarme, Amarte es mi pecado, Llena de amor, Lo que la vida me robó, Amar a muerte, Si nos dejan y Vencer la ausencia. Además actualmente ya está en las grabaciones de su próximo proyecto, la novela Pienso en ti.

Alexis, quien atravesó una crisis de salud en el 2018 cuando sufrió un infarto que lo dejó al borde de la muerte, siempre ha dado de qué hablar por sus relaciones sentimentales ya que ha sido esposo de dos actrices. Primero se casó con la fallecida estrella Karla Álvarez pero su relación terminó en solo unos meses. Y el pasado 2021 se divorció de Fernanda López, la madre de su hija menor Roberta, luego de más de una década juntos.

No obstante ahora Ayala, quien se ha vestido de mujer para grabar videos de TikTok o participar en sketches, se encuentra más enamorado que nunca de Cinthia, con quien pronto contraerá nupcias luego de haberle propuesto matrimonio en París, Francia. En entrevista exclusiva para Hoy, el histrión compartió que ya casi tienen todo listo para el gran día: "Si hay fecha de civil, pero no puedo todavía, me mata Cinthia", expresó.

Sin embargo, dio a entender que podrían aplazar el enlace ya que tanto él como la nacida en Papantla, Veracruz, tienen bastante trabajo: "Estamos viendo algunas cosas, probablemente se muevan algunas cosas porque la carrera de nosotros es así, no tenemos una certidumbre de nuestros tiempos". Incluso Alexis detalló que Aparicio está tan recuperada de su reciente cirugía de rodilla que ya volvió al trabajo de la mano de Juan Osorio.

Va muy bien con su recuperación, ya empezó a ella a grabar con Juan Osorio, lo cual está increíble", dijo sin dar más detalles al respecto.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy