Se volvió mujer: Tras secuestro y pleito con Chapoy, conductor traiciona a Televisa y llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Un querido conductor, quien estuvo 25 años trabajando en Televisa y renunció para irse a TV Azteca hace unos años, traiciona a la televisora de San Ángel de nueva cuenta pues da una entrevista exclusiva a Venga la Alegría. Se trata de Adal Ramones, quien a sus 61 años se convertirá nuevamente en padre junto a su segunda esposa Karla de la Mora. Debido a que las críticas no se han hecho esperar, el presentador que sufrió un terrible secuestro hace más de dos décadas, les responde a haters.

Como se recordará, Adal traicionó a la empresa de San Ángel con el Ajusco en el 2018 y se fue a la competencia como conductor de La Academia. En el Ajusco se rumoraba que tuvo fuertes roces con la titular de Ventaneando Pati Chapoy, aunque esto no fue confirmado por ellos. En 2020, el conductor de Otro Rollo se estrenó como presentador de Don't! No lo hagas en las pantallas de Azteca, sin embargo, este resultó ser un fracaso y salió del aire.

Adal, quien se divorció de su primera esposa Gaby (madre de dos de sus hijos mayores), se volvió a casar por segunda vez en el 2017 con Karla de la Mora, quien es 23 años menor. Fruto de su relación nació Cristóbal, quien tiene dos años. Y hace unas semanas, Ramones anunció que a sus 61 años de edad se convertirá en padre por cuarta ocasión, lo que ha desatado una ola de críticas pues algunos internautas afirman que ya es "muy mayor" para tener otro bebé.

En entrevista con el matutino Venga la Alegría, el conductor quien hace unas semanas se transformó en mujer para el programa de su amigo Adrián Uribe De noche pero sin sueño en Televisa, dijo: "No la dudé... dije 'sí', no me importa la edad que tenga, soy una persona muy vital. Espero seguir con mucha salud y mucha energía pero me quité el egoísmo de decir '¿a mi edad?' digo, primero, sí me gustó ser papá, estarían felices mis hijos con oto hermano y Karla estaría feliz y Cristóbal... bajo el mismo techo un hermano".

Y añadió: "Porque tiene dos pero no bajo el mismo techo y dije: 'claro que sí'. Imagínate que yo vaya y le toque a alguien y le diga: 'oiga descubrí que usted me escribió y dijo que porqué a mi edad, que ya sería nieto", explicó sobre sus haters. "Honestamente no leo los comentarios desde hace muchos años. ni de aplausos ni de nada. Eso no me afecta", señaló. Por otro lado, confirmó que el bebé que esperan fue planeado: "Fue planeado, ya sea que vaya a ser niño o niña (...) Yo estoy feliz, hay armonía familiar, hay viajes, hay todo, ¿qué más le puedo pedir a la vida?", finalizó.

