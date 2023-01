Trágica muerte: Fallece actriz de Televisa tras brutal enfermedad; su viudo la despide entre llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras confirmarse su muerte hace poco más de seis meses, el viudo de una primera actriz de Televisa se viste de luto y consternado habla de su duelo, debido a que este 9 de enero habría sido el cumpleaños número 75. Como se recordará, la madre de la cantante Paulina Rubio falleció debido a complicaciones por el cáncer de páncreas que padecía. Su partida fue repentina, pues apenas en abril hizo público su diagnóstico, afirmando que estaba en tratamiento y se mantenía positiva.

Susana estaba hospitalizada en la ciudad de Miami, Florida y su última telenovela fue en la televisora de San Ángel en 2021: Si nos dejan con Mayrín Villanueva, Alexis Ayala, Scarlet Gruber y Marcus Ornellas. Su muerte sobrevino el 2 de julio del 2022 y paralizó al espectáculo. Su viudo, quien fue su tercer esposo Luis Rivas, ahora la recuerda con lágrimas en los ojos y deja en shock con fuerte mensaje, pues reveló que la primera actriz se le ha manifestado en sueños.

Susana Dosamantes como 'Doña Eva' en 'Si nos dejan'

Durante su encuentro con la prensa en la misa que la familia de Dosamantes organizó para conmemorar el que sería el 75 natalicio de la artista, Rivas se sinceró y con lágrimas en los ojos manifestó algo que estremeció a todos: "Ha sido muy diferente, pero hemos procurado estar tranquilos, y con ella siempre en la mente". Posteriormente, una reportera le preguntó si ha podido ver a su fallecida esposa y contestó que sí, en sueños: "Totalmente, ¡claro!, divina, como es, me regaña".

Ante la duda del por qué seguía hablando de Susana como si estuviera viva, Luis Rivas explicó que para él sigue siendo así, pues estuvieron "toda un vida" juntos: "Totalmente, siempre la he tenido presente, siempre, son 30 años, mucho tiempo". Posteriormente, compartió el motivo por el que Paulina Rubio y su hermano Enrique no acudieron a esta misa celebrada en la CDMX: "Andan ocupados en sus cosas, terminando el fin de año, empezando el año nuevo, escuelas, niños, etcétera".

Susana Dosamantes (QEPD)

Y agregó: "Cada uno con nuestro duelo, por eso este fin de año cada uno anduvo por su lado. Entre todos nos apoyamos con cariño, con buena voluntad, buenos deseos". Al respecto de cómo sobrellevó Dosamantes su diagnóstico de cáncer en sus últimos meses de vida, Rivas contó: "Con mucha inteligencia, con mucho amor y mucho respeto, ella nunca se derrumbó a ninguna hora, en ninguna hora y ningún momento, siempre ha sido una gran mujer".

"No había nada escrito para poder hacer, simple y sencillamente íbamos día a día, disfrutando siempre, pero yo sigo estando muy cerca de ella y ella muy cerca de mí". Finalmente, y señalando que siempre vivió excelentes momentos con la reconocida actriz, Luis aseguró que no ha requerido de ayuda profesional para enfrentar la muerte de su esposa: "No, no ha sido necesario afortunadamente, he tenido la fortaleza y entereza de poder salir adelante, es un aprendizaje, fuerte, pero es aprendizaje, además (doloroso)".

