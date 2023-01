(VIDEO) "Perdón que te sal… pique": Filtran adelanto del nuevo tema de Shakira con BZRP

Ciudad de México.- Si hay alguien que nos ha enseñado que del dolor no solo se pueden sacar temas bastante 'pegadores' sino que además se puede hacer un buen negocio es Shakira, cantante y compositora colombiana que el pasado mes de junio anunció de manera oficial que su relación con Gerard Piqué, a quien conoció durante el Mundial de Sudáfrica 2010, había llegado a su fin, terminando con las especulaciones de una separación que hoy se sabe, fue por otra mujer.

Cabe destacar que la originaria de Barranquilla no detalló los motivos por los que ambos habían decidido ponerle punto final a 12 años de relación; sin embargo, ésta sí destacó que su intención era la de velar y proteger a sus dos hijos, Sasha y Milán a quienes pronto se llevará a Miami donde comenzará una nueva vida y repuntará su carrera, la cual parece haber tomado un nuevo rumbo ya que la tarde del pasado martes 10 de enero anunció una colaboración con Bizarrap, tema que se especulaba, sería ya muy directo contra su expareja.

Foto: Twitter

La interprete de Te Felicito y Monotonía destacó que el tema estaría disponible a las 21:00 horas de este miércoles 11 de enero; canciones que se había dicho, se inspiraron en los sucesos con el exjugador del FC Barcelona; sin embargo, parece que estos resultaron una coincidencia y solo el video de su más reciente éxito con Ozana es el que tiene algunas directas para el exjugador. Sin embargo, este tema ya es bastante directo.

A través de las rede sociales se ha filtrado un adelanto de este tema que además de tener varia separabas que termine con 'pique', también hace referencia a Clara Chía, actual novia del catalán de 32 años que con frecuencia es atacado en las rede sociales, especialmente luego de haber arremetido contra in tercero por haberle ‘spoileado’ el final del anime Naruto.

"A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique".