VIDEO: Shakira lanza canción con Bizarrap y se le va con todo a Piqué y a su novia Clara Chía

Buenos Aires, Argentina.- La tensión entre Shakira y su expareja Gerard Piqué no ha parado, al contrario, se avecinan días complicados para el exfutbolista, pues la cantante lanzó un tema musical que salió a la luz este miércoles 11 de enero, en el que junto al productor argentino Bizarrap, canta una canción cuya letra no le vendrá muy bien al padre de sus dos hijos, por las duras indirectas hacia él.

Hace varias horas, la colombiana dio un adelanto de lo que se trataría el tema, y en redes sociales comenzó a circular una estrofa de la esperada canción. El nombre de Shakira se convirtió en tendencia desde las primeras horas de hoy debido a que la cantente hace claras referencias a su expareja y la novia de este, Clara Chía Martin, con quien habría iniciado una relación antes de terminar con la barranquillera.

El talento de Bizarrap y el contexto del truene entre la colombiana y el español, en medio de una supuesta infidelidad, han desatado cientos de comentarios de los cibernautas. Este es un fragmento de la letra del tema titulado Shakira: Bzrp Music Sessions #53:

- A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú

- Esto es pa' que te mortifique, mastica y traga pa' que no pique

- Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques

- Entendí que no es culpa mía que te critiquen

- Yo solo hago música, perdón que te Sal-Piqué

- Una loba como yo no está para tipos como tú

Las opiniones que aplauden la forma en la que Shakira está canalizando el dolor se contraponen con aquellos que piensan que la intérprete le está dando mucha importancia a lo que pasó con Piqué.

Cabe recordar que la canciones Te felicito y Monotonía supuestamente también estaban dedicadas a Gerard Piqué. Si bien, la artista colombiana nunca dijo abiertamente que esos sencillos lanzados recientemente estuviera dirigidos a su expareja, tampoco se ha limitado a la hora de expresar que, en los momentos más complicados de su vida, es la música la que la ha sacado adelante, como aseguró en una entrevista con la revista Elle.

Fuente: Tribuna