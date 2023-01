Adiós 'VLA': Tras 12 años retirada de Televisa y cirugías, actriz vuelve a 'Hoy' con fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien tiene 12 años retirada de la pantalla de Televisa y que ha sido muy criticada por su supuesto abuso de cirugías, reapareció en el programa Hoy este jueves 12 de enero haciendo fuertes revelaciones. Se trata de Laura León, quien admitió ante las cámaras que desde hace 1 año tiene nuevo novio y además habló de su regreso a los melodramas de Las Estrellas.

La cantante conocida como 'La Tesorito' comenzó su carrera artística desde los 70's haciendo actuaciones especiales en diversas películas y fue hasta 1976 que recibió su primera oportunidad para actuar en la televisora de San Ángel apareciendo en Mundos Opuestos. Posteriormente apareció en otros entrañables melodramas como El amor nunca muere, Muchachitas y Amor en silencio, pero el último fue Dos Hogares en 2011.

Hace tiempo la nacida en Tabasco contó que su exesposo casi la obligó a dejar de actuar pero ella prefirió el divorcio a frenar sus sueños: "Los hombres son controladores y yo dije '¿por qué voy a dejar mis sueños?'", declaró en el programa De Primera Mano. Debido a que no cuenta con contrato de exclusividad, Laura ha aparecido en programas de TV Azteca como Venga la Alegría, donde contó cuáles son sus secretos para lucir radiante a su edad.

La cantante de 70 años ha sido duramente criticada por presuntamente abusar de cirugías y quedar "desfigurada", ya que su cambio con el paso de los años ha sido notorio, sin embargo, ella asegura que solo se ha aplicado Botox. Esta mañana de jueves Laura reapareció en el programa Hoy hablando en exclusiva sobre su vida privada y contó que está celebrando 1 año con su novio, quien asegura es un hombre que la trata como reina.

Tengo mi pareja, nos vemos de vez en cuando, nos vemos, cenamos, disfrutamos, viajamos", relató.

Y aclaró que no es una relación tan formal, pues no viven juntos: "Es un hombre muy sencillo, muy simpático, espléndido, culto... de vez en cuando aflojo el tesorito". Además León relató que es verdad que podría volver a las novelas este 2023 con un proyecto producido por el gran productor Emilio Larrosa, pero se negó a compartir más detalles: "Tenemos muchos proyectos pero luego no se concretan y prefiero empezar trabajando con cosas muy especiales".

