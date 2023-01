Al borde de la muerte: Actriz sufre infarto, cae en coma y piden oraciones; su hijo se quitó la vida

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Una querida actriz se debate entre la vida y la muerte luego de sufrir un infarto masivo, según indicaron fuentes al medio TMZ. Se trata de Lisa Marie Presley, hija de Elvis y Priscilla Presley, quien este jueves 12 de enero fue trasladada de emergencia al hospital luego de que los paramédicos acudieran a su casa tras un llamado de emergencia. Hasta ahora, sus fanáticos están en vilo para saber de la salud de la artista, quien está en cuidados intensivos y fue inducida a un coma, según el portal.

Presley no solo es actriz, sino también cantante y compositora. Ha lanzado varios discos, entre ellos To Whom It May Concern y Now What. Se ha casado en cuatro ocasiones, la primera con Danny Keough con quien tuvo dos hijos: Riley Keough y Benjamin Storm Keough, quien se quitó la vida en julio del 2020. Ambos siguieron siendo muy buenos amigos hasta la fecha. Luego se casó con Michael Jackson en un mediático romance, luego con Nicolas Cage y Michael Lockwood, de quien se divorció en 2016.

De acuerdo con varios medios, fue la asistente de Lisa Marie quien la encontró desmayada en su habitación y llamó urgentemente a los paramédicos y a su exesposo Danny Keough quien acababa de llegar para llevar a sus hijos a la escuela. De acuerdo con TMZ, paramédicos le suministraron epinefrina en al menos dos ocasiones para ayudarla a recuperar el pulso. Lisa fue trasladada de urgencia a un hospital después de que los técnicos de emergencias pudieron resucitarla con un masaje cardíaco.

A pesar de que en este momento se desconoce cuál es su condición actual de salud, su madre Priscilla Presley acaba de enviar un comunicado a los medios pidiendo a usuarios y fanáticos de Elvis que oren por su hija: "Mi amada Lisa Maria está en el hospital recibiendo la mejor atención. Por favor, manténganse a ella y a nuestra familia en sus oraciones", publicó la artista de 77 años a través de su representante.

En las últimas actualizaciones, TMZ indicó que fuentes indican que Lisa Marie está en coma inducido y está en condición crítica. La noticia ha provocado gran impacto en la farándula, ya que hace apenas dos días la actriz y cantante acudió a los premios Globos de Oro en Beverly Hills junto a su madre. Ambas apoyaron las nominaciones que recibió la película Elvis, donde el actor Austin Butler personificó al 'Rey del Rock n' Roll'.

