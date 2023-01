Como empezó y como acabó: Estas son las canciones que Shakira le ha hecho a sus exnovios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Han pasado más de 16 horas desde que la sesión número 53 del productor argentino Bizzarap (BZRP) y la cantante colombiana Shakira salió a la luz, tema donde se notan muchas directas para el exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué con quien la originaria de Barranquilla tuvo una relación de más de 12 años y hasta se convirtió en madre de Milán y Sasha, noviazgo que acabó y con ello, rumores de infidelidad rondaron a la pareja para confirmar que en efecto, el catalán ya tenía a alguien más en su corazón.

Foto: Twitter

Aunque parecería un drama más como le ha ocurrido a muchas personas en torno a rupturas y temas de desamor, fanáticos esperaban que esta canción 'de la venganza' llevara a la cantante y compositora a sus orígenes, especialmente porque en el marco en que anunciaba esta nueva colaboración, el tema Antología esta cumpliendo 25 años de haber salido al mercado; sin embargo, muy alejada quedó de esta balada donde se añora al amor que ya no está.

Cabe destacar que Shakira suele hacerle canciones de amor a sus parejas, pero también es a ellos a los que les ha compuesto temas donde aborda el dolor que le provoca la ruptura y, si es tu caso, entonces pon atención que te dejamos los temas que seguro serán parte de tu playlist para sumarte al dolor y coraje que la colombiana ha sabido monetizar de la mejor manera posible.

Cuando Shakira comenzó su noviazgo con Antonio de la Rua, hijo del expresidente de Argentina Fernando de la Rua, la radio sonaba uno de los temas que se han convertido en todo un éxito para la colombiana: Día de enero, tema donde además el público vio al sujeto en cuestión aparecer de manera sutil en el video musical. "Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar, tú más que nadie merecer ser feliz", decía la balada que demostraba lo enamorada que estaba Shak.

Shakira comenzó una relación con Antonio de la Rua cuando tenía 22 años

Ambos se pensaba, podían llegar al altar pero cinco años después de manera sorpresiva se confirmó su rompimiento. Como era de esperarse, la cantante se valió de su talento para componer un tema donde plasmó su dolor por haber concluido con esta etapa en su vida, pues además de haberla dejado con el corazón roto, se interpusieron acciones legales. Sí, todo un escándalo. La canción que le dedicó fue Lo que más, donde con un acorde muy triste le decía lo mucho que lo había amado pero con el paso del tiempo, el sentimiento se desvaneció.

"Cómo me cuesta dejarte. Y te miro mientras duermes, más no voy a despertarte (...) eres lo que más he querido. En la vida lo que más he querido".

Pese a todo el sufrimiento, seguido de este tema la canción Loba se volvió todo un éxito; incluso, en la más reciente canción con BZRP hay referencias a este hit. Para los fans, aquella canción fue una forma de renacer de la colombiana y hasta de empoderarse, dejando atrás el dolor que tenía por haber terminado con el abogado y empresario argentino con quien dicho sea de paso, se ha especulado podría regresar. Ya se verá.

Fue en 2017 cuando otro tema se volvió en un éxito y además iba con una dedicatoria muy especial. Nos referimos al tema Me enamoré que abordaba la relación que Shakira ya tenía con Piqué. Cabe destacar que ambos hicieron formal su noviazgo en 2011 a poco de haber dejado a De la Rua; no obstante, para cuando sacó esta canción, la pareja pensaba escribirle a la cigüeña.

"La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí, tenía poco que perder y la cosa siguió así (…) Mira, qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita", dice la canción.

Con los rumores de un rompimiento, temas como Te Felicito o Monotonía sonaron como las dedicadas al exjugador; sin embargo, parece que solo fue una coincidencia ya que Shakira las escribió cuando aparentemente todo estaba muy bien entre ambos. Pese a que no ha habido nada oficial, el número 53 de las Music Session confirmaron que ya no hay vuelta atrás y la relación quedó no solo acabada, sino que además la colombiana la calcinó para que no haya duda de que ahí ella ya no vuelve más.

Otras de las canciones que Shakira ha escrito y que van cargadas de mucho dolor y desamor son: Si te vas, No y por supuesto Antología; sin embargo, las que te contamos anteriormente fueron específicamente hechas para sus exparejas que ahora sabemos, además de haberle dejado momentos de llanto, también la ayudaron a consagrar su carrera.

