Divorciada y sin trabajo: Tras hundir a Legarreta y veto de Televisa, corren a conductora de 'VLA'

Ciudad de México.- Una polémica conductora y actriz, quien presuntamente fue vetada de Televisa luego de divorciarse de un poderoso ejecutivo y un pleito con Andrea Legarreta, quedaría fuera del elenco del programa Venga la Alegría dentro de unas semanas más. Se trata de Anette Cuburu, quien al parecer será parte del recorte de personal que habrá en TV Azteca y por ello quedaría relegada del matutino del canal.

La originaria de Mexicali debutó en la empresa del Ajusco en 1998 llegando a actuar en la telenovela El candidato, pero luego se fue a trabajar a la televisora de San Ángel, donde estuvo trabajando unos años en el programa Hoy y supuestamente recibió malos tratos de 'La Legarreta' y luego dijo que la conductora de 51 años era una "amargada" que vivía "infeliz" en su matrimonio con el cantante Erik Rubín.

Cuando se divorció de Alejandro Benítez, importante directivo de Televisa, Anette lo acusó de haberle arruinado la carrera pues dice la mandó a vetar "de todos lados": "Había una orden de que no me dieran trabajo. No se lo deseo a nadie... me colgaban el teléfono y ni me tomaban la llamada, gente que vino a mi casa, que cargó a mis hijos...", reveló la presentadora al volver al Canal Azteca Uno en 2018 conduciendo El Club de Eva.

Posteriormente se unió a los elencos de Todo un show, VLA, Al Extremo y condujo diversos especiales del canal, por lo que los televidentes se quejaron de verla "hasta en la sopa". Sin embargo, en la actualidad se maneja la versión de que Cuburu corre el riesgo de ser despedida del matutino como ocurrió con William Valdés hace unas semanas. Actualmente ella, Laura G, Pato Borghetti, Sergio Sepúlveda, Kristal Silva y 'El Capi' Pérez forman parte del elenco.

El viernes pasado Roger González renunció a la emisión matutina justo antes de que se vengan nuevos recortes. Ayer miércoles el directivo del Ajusco Adrián Ortega pasó por el foro de VLA y posó con Anette, Laura y Flor Rubio para callar los rumores del recorte que señaló TVNotas en su pasada edición. Pero vaya sorpresa que se llevó el público pues horas más tarde la influencer de los espectáculos La Comadrita señaló que la única de ellas que no seguirá en la nueva etapa del programa es Anette:

Laura y Flor se quedan, para aquellos que andan diciendo que se van", escribiendo dejando de lado a Cuburu.

