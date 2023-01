Estrella de TV le envía tremendo mensaje a Shakira: "Hasta la pobre de tu suegra salió raspada"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Vaya que Shakira dio de qué hablar con el estreno de su nueva canción BZRP Music Sessions #53, en la destapó su sentir con respecto a su truene con Gerard Piqué, donde se le fue encima a la nueva pareja del futbolista del Barcelona, Clara Chía y hasta la empresa de Casio terminó vinculada, debido a que la cantante se expresó de manera negativa al compararla con la tercera en discordia.

Como era de esperarse varias personas reaccionaron al tema, entre ellas se encuentra el conferencista, Jorge Lozano H., quien es famoso por ser presentador de la sección El comentario de Vida, de la cadena Multimedios, en Monterrey. Resulta ser que el orador publicó un video en Instagram donde apoyó a Shakira a su más puro estilo. En el clip de apenas 2 minutos, suena música clásica mientras califica a la colombiana ser una "loba asesina".

Desde el inicio del clip, Jorge Lozano aclara que este es un mensaje para la originaria de Barranquillas en el que, a manera de prosa, dijo: "Mamacita, no perdonas. En una sola canción enterraste a tu ex, a su ex y al de todas. Hasta tu pobre suegra salió raspada. Eso les pasa por patearle la reja a una loba enjaulada. Y yo sé que a veces te cansas de sanar, de perdonar y de todo eso. A veces solo tienes ganas de traumatizarlos de regreso".

Jorge Lozano H reacciona a la canción de Shakira

Créditos: Instagram

Luego de ello, Jorge se arremetió en contra de Gerard Piqué: "Dile: 'Tú, ¿qué crees cucaracho? ¿Que iba a aguantar tus fiestecitas y tus engaños?'. Dile: 'Yo, la mujer que escribió 'Antología a los 17 años'.", acto siguiente mencionó a Clara Chía: "Y el día de hoy creo que a todos nos queda claro que Shakira, clara... mente tú no tomas agua de chía". Finalmente, el conferencista regresó su atención a Shakira, a quien le dijo: "No te arrepientas de haber sido correcta, aunque haya sido con la persona incorrecta".

Clic aquí para ver el video de Jorge Lozano H.

Si bien, la canción de Shakira abrió el debate en Internet, sobre si debió lanzar o no el tema de Music Sessions #53, la realidad es que esta canción está arrasando en YouTube, donde luego de 22 horas de haber sido publicado, ya cuenta con la nada despreciable cantidad de 45 millones de reproducciones y con al rededor de 4,6 millones de 'me gusta'. Sin duda se trata de un gran logro para la colombiana y para el propio Biza.

Fuentes: Tribuna