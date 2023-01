FOTO: Tras dar vida a 'Iron Man', Robert Downey Jr. luce irreconocible con radical cambio de 'look'

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Corría el año 2019, cuando Robert Downey Jr. conmovió a sus millones de fans con su conmovedora despedida en la saga de Avengers, misma en al que dio vida al arrogante y carismático, 'Tony Stark', durante más de 12 años. Si bien, los fieles seguidores de Marvel esperan que regrese de manera sorpresiva al universo de superhéroes, la realidad es que el actor se encuentra realizando otro tipo de proyectos.

Aunque muchas personas se encuentran casadas con el look de 'Iron Man' de Robert, el famoso ha tenido de cambiar de 'look' para realizar otros proyectos y, que de esta manera, deje de ser identificado como 'Tony', tal fue el caso de su nuevo proyecto The Sympathizer, una producción de HBO en la que el actor de Chaplin tuvo que modificar de manera radical su aspecto físico, lo que dejó sorprendido a más de uno.

De acuerdo con datos del medio estadounidense New York Post, Downey Jr. fue captado recientemente con medio calvo y con el cabello pelirrojo, lo que dio algunos años extra encima. Pero, ¡tranquilos! que el histrión de Sherlock Holmes no está perdiendo el pelo. Lo que realmente ocurrió es que la celebridad se aplicó una prótesis calva con la finalidad de dar vida al villano de la ya mencionada serie.

Fotografía de Robert Downey Jr para 'The Sympathizer'

Créditos: New York Post

Robert Downey Jr. parece ser demasiado consciente sobre la posible reacción negativa de sus fans, quienes como se mencionó anteriormente, podrían estar esperando ver otra versión de 'Tony', por lo que en diversos medios llegó a mencionar que no espera recibir simpatía por parte de ellos. Pero... ¿qué clase de personaje interpretará Robert en esta ocasión? Parece ser que el actor está buscando deshacerse por completo de la imagen de superhéroe, debido a que en esta ocasión dará vida al villano de la historia, esto según datos del medio Deadline.

Por su parte, el director de la producción, Park Chan-wook, se declaró entusiasmado de contar con Downey Jr. en la lista de actores que aparecerán en la nueva serie de HBO: "Robert es un actor increíble y un hombre tan enérgico y es un placer tenerlo cerca. Ha sido realmente trabajar con él", declaró el cineasta surcoreano. Según algunos datos, la producción tendrá cerca de siete episodios y será ambientada en 1975.

Fuentes: Tribuna