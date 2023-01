Intubada y casi muere: Tras tener cáncer y dejar novela de Televisa, actriz reaparece irreconocible

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz, quien venció el cáncer de ovario en 2019 luego de dos años de lucha y quedó fuera de la telenovela de Televisa Cabo el año pasado, reaparece en Instagram luciendo irreconocible. Se trata de Rebecca Jones, quien a principios de noviembre del 2022 estuvo unos días en terapia intensiva por una fuerte neumonía que la dejó casi al borde de la muerte y la obligó a retirarse nos meses de la pantalla chica.

La exesposa del actor Alejandro Camacho empezó su carrera en la televisora de San Ángel en telenovelas como El Maleficio, Cuna de lobos, El ángel caído e Imperio de Cristal, pero al quedarse sin su contrato de exclusividad, en 1999 Jones se cambió a la competencia TV Azteca donde estuvo 9 años actuando en telenovelas como La vida en el espejo, El país de las mujeres y Las Malcriadas. En 2010 volvió a Televisa, uniéndose al elenco de Para volver a amar, Que te perdone Dios y ¿Te acuerdas de mí?.

Como se recordará, Jones comunicó que la diagnosticaron con cáncer de ovario en el 2017, aunque afortunadamente logró superar la enfermedad en 2019. Pese a que en 2022 se dijo que había recaído, y hasta su exmarido lo confirmó en una entrevista, ella se molestó y negó todo, pero poco después fue hospitalizada por otro grave problema de salud: una fuerte infección en los pulmones que provocó que la intubaran, estando semanas en un nosocomio de la CDMX y perdiendo su papel en el melodrama Cabo.

Ahora, Rebecca sorprendió a sus seguidores al reaparecer con salud luego de varias semanas en casa recuperándose. La artista mexicana compartió algunas imágenes y envió un emotivo mensaje sobre su estado actual. "COMO EL LEGENDARIO COCKTAIL "VUELVE A LA VIDA", ASÍ SON LOS VERDADEROS AMIGOS: DELICIOSOS Y REVITALIZANTES, MI FAMILIA ELEGIDA (sic)", inició su mensaje.

"Con unos kilitos de menos pero con exceso de amor y muchas ganas de vivir y volver a las andadas, deseo para todos un muy feliz y vital 2023!!!! (sic)”, agregó junto a tres imágenes donde aparece irreconocible pues se ve visiblemente delgada, acompañada por dos amigos. Como se recordará, en entrevista con el programa Ventaneando semanas después de su hospitalización dijo: "Llegué en ambulancia al (hospital) ABC el 1 de noviembre en la mañana y la verdad es que no supe nada hasta siete días después".

Y añadió: "Me tuvieron en terapia intensiva, me intubaron; antes, si hubiera escuchado la palabra 'intubación', no sé si hubiera aceptado, pero como estaba más allá que pa' acá, acepté. Gracias a la intubación me salvaron". Aunque su intención era regresar a los foros, la actriz acató las instrucciones médicas y se retiró de la telenovela en la que estaba trabajando, por lo que el productor José Alberto Castro anunció que sería Azela Robinson quien tomaría el lugar de Jones en la trama.

