¡Karma! Tras cancelar boda con Irina Baeva, actriz de Televisa exhibe romance "con Gabriel Soto"

Ciudad de México.- Un famosa actriz de Televisa, quien actualmente trabaja en la telenovela Mi camino es amarte con Gabriel Soto, deja en shock al presumir su nuevo romance con un misterioso hombre que afirman se trataría del galán de telenovelas. Se trata de la colombiana Sara Corrales, quien esta semana paralizó las redes al presumir en su cuenta de Instagram que tendría una nueva relación... y usuarios afirman que se trata de Soto.

Sí, en medio de fuertes rumores que aseguran que Irina Baeva y Gabriel ya terminaron su relación luego de cancelar y posponer su boda en varias ocasiones, varias fuentes señalan que el actor estaría dándose una oportunidad con Corrales, con quien ha compartido candentes escenas en el melodrama de Las Estrellas. Aunque ni la rusa ni el mexicano han confirmado su presunta separación, afirmando que solo se han distanciado por trabajo, hay algunas pruebas que dirían lo contrario.

Sara Corrales y Gabriel Soto en 'Mi camino es amarte'

Y es que ninguno ha querido ser muy claro sobre su relación y han señalado que no tienen fecha para su boda, insistiendo que no la podrán hacer mientras continúe el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que la familia de Irina no podría viajar a México. Además, no han aparecido juntos en algún evento público, al parecer no pasaron las fiestas decembrinas juntos y tampoco han publicado fotografías en redes sociales, detalle que no pasó desapercibido por internautas, quienes aseguran que antes era lo contrario.

La primera en ser señalada como la presunta "tercera en discordia" fue Sara Corrales, quien el año pasado contó que terminó su compromiso matrimonial con su entonces pareja, justo como podría haber pasado con Soto y Baeva. Aunque ninguno ha sido captado aún en una situación comprometedora fuera de los foros de grabación, ahora la actriz dejó sin palabras con una fotografía que colocó en su cuenta de Instagram. El compilado fue acompañado del texto: "¿Cuál foto te gusta más? Que tengas una feliz noche".

Instagram @saracorrales

La imagen en cuestión es la tercera en la galería que publicó y aparece la mano de un hombre y ella al fondo como punto focal, dejando entrever que su corazón ya tendría dueño. De inmediato, los comentarios sobre que el misterioso hombre en la foto sería Gabriel Soto no se hicieron esperar, destrozando a Irina y afirmando que esto sería "el karma" luego de que ella fuera señalada de presuntamente interponerse en el exmatrimonio de Soto con la madre de sus hijas Geraldine Bazán.

Instagram @saracorrales

"Sarita. En verdad lo de Gabriel Soto, dinos por favor. Queremos saber si tú eres la JUSTICIERA", "Esa foto me recordó a una que subió Irina por ahí de enero del 2019", "La mano de Gabriel", "Irina Todo lo que se hace para mal se paga, karma", "La mano de Gabriel Soto", "Ya mismo lo hacen público si relación y muy bien", "El Karma le tiene que llegar a Gabriel él era el casado Irina era libre", fueron algunos de los comentarios, sin embargo, hasta el momento esto solo permanece en calidad de especulaciones.

