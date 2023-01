Luto en la farándula: Tras sufrir un infarto y ser inducida al coma, querida actriz pierde la vida

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Durante la tarde de este jueves, 12 de enero, trascendió la noticia de que una querida actriz, cantante y compositora, sufrió un infarto masivo, motivo por el que fue enviada de urgencias al hospital, donde fue inducida a un coma. Lamentablemente, horas después, la madre de la celebridad informó sobre la muerte de la famosa. Este lamentable hecho ocurre a año y medio de que el hijo de la histrionista se suicidara.

Se trata de Lisa Marie Presley, quien era hija de la icónica estrella de rock, Elvis Presley. De acuerdo con información exclusiva del medio TMZ, la actriz, de 54 años, fue encontrada, inconsciente, en su habitación, por lo que llamó a una ambulancia y al exmarido de la estrella, Danne Keough, quien acababa de llegar al domicilio, para llevar a sus hijos a la escuela. Fue éste quien le aplicó RCP a la celebridad, hasta que llegó la ayuda.

Lisa Marie junto a Elvis Presley

De acuerdo con algunos informes, previo al infarto, Lisa se quejó de un dolor en el estómago, hecho que para cualquiera no sería una señal de alarma, pero según datos del portal Mayo Clinic, este es un síntoma de infarto en las mujeres. Luego de que la ambulancia llegó, Marie fue enviada al hospital donde la indujeron a un coma, pero lamentablemente, nada de lo que hicieron los médicos logró reanimarla.

Fue en horas de la tarde, cuando su madre, Priscilla, publicó un comunicado en donde confirmó la muerte de su hija: "Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija, Lisa Marie, nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido. Pedimos privacidad mientras tratamos de lidiar con esa profunda pérdida. Gaicas por el amor y las oraciones. En este momento no habrá más comentarios".

Fotografía de Lisa Marie

Cabe señalar que esta amarga noticia llega alrededor de dos años y medio de que su hijo, Benjamin Storm Keough se quitara la vida. Al igual que su padre, Lisa Marie fue una persona que dedicó su vida al espectáculo, desarrollándose como actriz, cantante y compositora, entre sus álbumes más conocidos se pueden mencionar: To Whorm It May Concern, Now What y Storm & Grace. También se le conoce por sus matrimonios fallidos con Michael Jackson, Nicholas Cage y Michael Lockwood.

Fuentes: Tribuna