Niurka hunde a Piqué y defiende a Shakira de críticas por lanzamiento de Music Sessions #53 con BZRP

Ciudad de México.- Hace apenas 17 horas que se estrenó la Music Sessions #53 de BZRP con Shakira y en el canal oficial de YouTube del productor ya cuenta con más de 35 millones de reproducciones, aunque las opiniones han estado muy encontradas en las redes sociales. Debido a que miles se están comiendo viva a la colombiana, la actriz Niurka Marcos salió en su defensa y lanzó un contundente mensaje a los haters.

En la letra de este tema, la intérprete de Loba y Monotonía dejó muy en claro que no quiere volver a saber nada de su exesposo Gerard Piqué, e incluso hasta confirma que este tuvo de amante a Clara Chía, su actual novia 12 años menor. Bizarrap y Shaki crearon una melodía que habla completamente de la presunta infidelidad, sin embargo, a opinión de los usuarios, la barranquillera se excedió con sus palabras.

Esta es una parte de la Music Sessions #53:

- A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú

- Esto es pa' que te mortifique, mastica y traga pa' que no pique

- Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques

- Entendí que no es culpa mía que te critiquen

- Yo solo hago música, perdón que te Sal-Piqué

- Una loba como yo no está para tipos como tú

En las redes los usuarios han tachado a Shakira de ser una "ardida" por expresarse de esa forma del padre de sus hijas y quien llegó a ponerle un alto a este tipo de comentarios fue Niurka. A través de una entrevista con el programa Hoy, la llamada 'Mujer escándalo' señaló que la colombiana está en todo su derecho de cantar el mencionado tema: "¿Quién es quién para decirle a la protagonista de la historia cómo contar sus sentimientos, su dolor?".

La también exconductora de TV Azteca aseguró que la cantautora nacida en Barranquilla no cometió ningún error con este lanzamiento: "Cada quien que haga con su vida y con sus decisiones lo que quiera. La señora está en todo su derecho de expresar su dolor porque la audiencia la ha acompañado, la ha apoyado, ha triunfado y ha trasmitido a las personas". Ya en el foro del matutino, el elenco de Hoy también dio su opinión.

Andrea Legarreta mencionó que aunque el tema es bueno, sí concuerda en que este podría perjudicar a sus hijos: "La rola ha generado muchos comentarios, pero la mayoría a favor de Shakira, la rola está muy buena, pero por otro lado está la parte de los hijos, al final esa rola queda ahí siempre". En tanto que Galilea Montijo mencionó que la colombiana hizo muy bien en lanzar esta serie de contundentes mensajes contra Piqué.

Ella habla de que el rollo de Hacienda fue culpa de él".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy