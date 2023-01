Salió del clóset: Tras volverse mujer y 15 años en Televisa, galán llega a 'Hoy' y anuncia su retiro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de Televisa, quien llegó a la empresa hace 15 años y que tiempo atrás sorprendió al salir del clóset, regresó al programa Hoy y dio una muy triste noticia a todos sus admiradores pues anunció su retiro. Se trata del reconocido Ariel Miramontes, quien gracias a su personaje de 'Albertano' ha formado una sólida carrera en el Canal de Las Estrellas tras su debut en ¡Hazme reír! Y serás millonario.

El histrión oriundo de la CDMX saltó a la fama internacional luego de protagonizar la exitosa serie María de todos los ángeles junto a la actriz Mara Escalante, con quien presuntamente tuvo un pleito. Además ha sido parte de La Familia P. Luche y ha sido parte de varias temporadas de Nosotros los Guapos junto a Adrián Uribe como 'El Vítor', en donde en un episodio hasta salieron del clóset declarándose novios.

También ha sido parte de grandes producciones como Perdiendo el juicio, Pequeños Gigantes y Albertano contra los monstros, sin embargo, se cree que ya no cuenta con contrato de exclusividad debido a que ha dado entrevistas exclusivas a programas de TV Azteca como Ventaneando. Ariel también ha sido parte de exitosas obras musicales como Sugar y Aventurera, y en ambas se ha transformado en mujer.

Hace algunas horas el reconocido actor de 52 años dio una nueva entrevista exclusiva al programa Hoy en la que contó que hará una pausa en su carrera televisiva pues recién recibió su primera oportunidad para debutar en el cine: "Estoy muy emocionado, hay en cine, hay una serie, pero no puedo contar mucho". Sin embargo, Ariel sí aclaró que tendrá que despojarse de su personaje de 'Albertano' para este proyecto:

El personaje es bien padre, me está gustando mucho, de ello hace rato tuve una junta y salí muy emocionado".

Miramontes, quien es papá soltero de tres niños, declaró que se siente sumamente contento de por fin poder llegar a la pantalla grande: "Estuve esperando durante mucho tiempo, llegaban muchos proyectos pero ninguno me convencía". El protagonista de Lagunilla, mi barrio también confesó cómo se siente de tenerse que despojar de su personaje para esta cinta: "Las veces que lo he hecho, me ha ido bien, yo espero que con esto también me vaya bien".

