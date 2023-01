Shock en la música: Tras ser acusada de plagio, filtran estremecedora noticia de querida cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos meses, una afamada cantante mexicana se encontraba en el ojo del huracán por, supuestamente, haber plagiado una canción de Adele, a poco tiempo de esto, la famosa volvió a dar de qué hablar después de que algunos medios de comunicación filtraran una estremecedora noticia de ella, ¿quieres saber quién se trata? Pues no dejes de leer porque en las siguientes líneas te enteras.

Yuridia saltó a la fama en el año 2005, tras haber participado en la cuarta generación de La Academia, reality show de TV Azteca, donde obtuvo el segundo lugar, perdiendo frente a Erasmo Catarino. Si bien, la famosa no obtuvo el tan codiciado primer premio, sí que se ganó el cariño del público con el cover en español del tema Ángel, misma que originalmente es interpretada por Robbie Williams.

El pasado 20 de octubre, Yuridia lanzó el dueto Qué agonía, junto a la joven cantante, Ángela Aguilar, misma que, si bien fue todo un éxito en las plataformas de YouTube y Spotify, la realidad es que no tardó en ser acusada por los internautas como un plagio de la canción Rolling in the Deep de Adele, debido a que los coros de ambos temas sonaban bastante similares; sin embargo, hasta el momento ninguna de las celebridades han declarado al respecto.

A casi tres meses de estos acontecimientos, Yuridia vuelve a ser tema de conversación, aunque esta vez es debido a un tema más alegre y es que, según información de la cuenta de Instagram de Chamonic, la intérprete de Ya te olvidé estaría esperando a su segundo bebé, motivo por el que habría cancelado varias fechas de sus próximas presentaciones: "Me dicen y me confirman... que Yuridia está embarazada, que acaba de cancelar varias fechas de sus presentaciones por este motivo, pues no se ha sentido bien"aseguró el show de La Mejor FM.

Según información del mismo medio, es posible que Yuridia dé a conocer esta noticia cuando se encuentre en el cierre del tercer mes de embarazo. Como algunos ya sabrán, en caso de ser cierto, este sería el primer bebé que ella concibe con su actual esposo, Matías Aranda. Cabe señalar que este 2023 se está perfilando para ser año de los hijos famosos, puesto el pasado viernes, 6 de enero, Maite Perroni confirmó que está esperando a su primogénito junto a Andrés Tovar.

