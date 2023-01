Shock en Televisa: Confirman temporada 9 de 'Me caigo de risa' con nuevos integrantes ¿y sin Faisy?

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock debido a que hace algunas horas se confirmó que volverán a producir el exitoso programa Me caigo de risa que tanto rating ha dejado al Canal 5. En las redes sociales ya circulan los nombres de los integrantes de la novena temporada del show nocturno y se confirmó la llegada de dos nuevos hermanos 'disfuncionales'. ¿Faisy ya no será el conductor?

Durante la noche de ayer miércoles 11 de enero todo el equipo de MCDR, encabezado por el productor Mauricio Castillo, se reunieron para dar el gran anuncio del regreso y mostraron a los viejos y nuevos rostros que integrarán el proyecto. Tal y como se esperaba, Faisy continuará estando al frente de la dinámica y quienes sí regresan al foro son Mariana Echeverría, Jessica Segura, Ari Albarrán y José Luis Rodríguez 'El Guana'.

También se confirmó al actor Gerardo Jerry Velázquez, quien acaba de confesar que no soportó trabajar con Diego de Erice (exintegrante de MCDR), Mariazel, Gaby Platas, Ricardo Fastlicht, Yurem Rojas, Armando Hernández y Ricardo Margaleff, quien vuelve luego de triunfar con el tercer lugar en la reciente temporada de ¿Quién es la máscara?. Pero en esta ocasión la producción tiene una importante sorpresa para todo el público.

'Zel' se encargó de revelar que la 'Familia Disfuncional' recibirá a dos nuevos integrantes y el primero es Mau Nieto, un conocido estandupero mexicano que inició su carrera desde 2012 y que ha estado involucrado en fuertes escándalos como una acusación de abuso sexual el año pasado. Trabajó en TV Azteca como guionista, fue conductor de El Hormiguero y además ha hecho varias colaboraciones con el matutino Venga la Alegría.

Mientras que la segunda nueva 'Hermana Disfuncional' es nadie más y nadie menos que la querida actriz y conductora Roxana Castellanos. Tiene casi 30 años de carrera en Televisa, ha actuado en telenovelas como Volver a empezar, La Mentira, Infierno en el paraíso, Primer Amor... a Mil Por Hora, Rebelde, Alebrijes y rebujos y Corona de lágrimas y actualmente forma parte del elenco del programa Cuéntamelo YA!.

Me han enseñado que la Vida no es solo lo que vives… ¡si no con quien lo vives! LOS AMO", escribió Faisy a través de Instagram.