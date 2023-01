Tiene tumor: Querida actriz de Televisa es sometida a operación y filtran estado de salud en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Salió a la luz que una querida conductora y actriz, quien tiene 36 años en las filas de Televisa y que ya se habría quedado sin contrato de exclusividad, se encuentra recuperándose de una reciente operación a la que fue sometida en días pasados. Se trata de Maribel Guardia, quien en días pasados confirmó que le habían detectado un tumor. En la transmisión del programa Hoy compartieron todos los pormenores de su salud.

La guapa mujer originaria de Costa Rica se dio a conocer gracias a los certámenes de belleza y llegó a México en 1978 como concursante del Miss Universo, cede Acapulco. Luego de su participación en el reality, Maribel llamó la atención de los ejecutivos de San Ángel y recibió una beca para estudiar actuación. Pero fue hasta 1986 que la también cantante por fin pudo hacer su debut en la empresa con el melodrama Seducción.

Posteriormente se unió a otras producciones como Serafín, Tú y yo, Al diablo con los guapos, Una familia con suerte, Corona de lágrimas y Te doy la vida. También protagonizó la serie ¡Qué madre, tan padre! y del 2006 al 2010 fue presentadora estelar del programa ¡Muévete!, además de que en varias ocasiones ha integrado el elenco de Hoy. No obstante, se dice que ya no cuenta con contrato de exclusividad pues varias veces ha dado entrevistas a programas de TV Azteca como Venga la Alegría.

Fuente: Instagram @maribelguardia

La semana pasada se especuló que Guardia estaba enferma debido a que le detectaron una "bolita" y en una entrevista ella anunció que no se trataba de cáncer: "No es una bolita, es otra cosita... son cosas de mujeres, luego te cuento... no es arreglito físico, es necesario, no me voy a poner una teta encima de la otra, es por salud", explicó a reporteros. Su hijo José Julián Figueroa confirmó que la actriz ya fue sometida la operación para la extirpación del tumor.

Frente a las cámaras del programa Hoy, el actor de la telenovela Mi camino es amarte dio a conocer todos los detalles: "Ya salió (del quirófano), todo muy bien gracias a Dios". El hijo de Maribel resaltó que la estrella del canal se encuentra recuperándose satisfactoriamente de la extirpación del tumor que resultó ser benigno: "Ahí está en la casa recuperándose, casi como si nada, no fue nada grave, gracias a Dios está muy bien".

Se siente muy bien, como cada operación, es algo molesto, pero está muy bien", finalizó.

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy