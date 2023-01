Tragedia en el espectáculo: Enfermedad arrebata la vida a querida actriz; su viudo la vio morir

Comparta este artículo

Indiana, Estados Unidos.- El espectáculo se viste de luto tras confirmarse la muerte de una querida actriz, conocida por sus papeles en exitosas y reconocidas películas como Klute y Scarecrow. Se trata de Dorothy Tristan, quien perdió la vida el pasado 7 de enero en LaPorte, Indiana luego de una larga batalla contra una terrible enfermedad, Alzheimer. La artista, esposa del director de cine John D. Hancock, murió a los 88 años de edad.

El fallecimiento de Tristan fue confirmado por su agencia de representantes. Según información del portal Variety, murió rodeada de su esposo y su cuidadora Marcia Brodhacker. La actriz debutó en la pantalla grande en 1973 con un papel en la película Scarecrow. Después se convirtió en una especie de leyenda local en el pueblo de Michiana, Michigan luego de grabar la película de Navidad Prancer (1989) en locación.

Dorothy Tristan (QEPD)

Tras actuar en varias producciones, la artista estadounidense cambió sus labores para trabajar detrás de cámaras, asistiendo a su esposo en cintas como Prancer, A Piece of Eden, Suspended Animation y Girls of Summer. Por otro lado, aunque la actuación siempre fue su mayor pasión, no siempre fue actriz pues empezó en el modelaje. La nacida en Yorkville Heights el 1 de enero de 1942 continuó trabajando en el espectáculo durante toda su vida, apareciendo en más filmes independientes.

Entre los proyectos en los que participó estuvieron A Piece of Eden, Suspended Animation y Girls of Summer. En el 2015, protagonizó y co-escribió el drama The Looking Glass, donde interpretó a una abuela luchando con los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. El filme fue dirigido por su esposo, su socio creativo y colaborador desde hace muchos años. A la actriz le sobreviven su esposo, sus dos hijos Alex Avakian y Tristan Avakian; sus tres nietos, Sebastian, Chloe y Aram y su bisnieto Elijah.

Dorothy Tristan (QEPD)

De acuerdo con información del medio Deadline, harán un "open house" para celebrar su vida este próximo sábado 14 de enero. El evento será por la tarde, empezando desde mediodía hasta las 16:00 horas de la tarde. La celebración en honor a la fallecida actriz, a la que asistirán sus familiares y amigos más cercanos, será en 7355 N Fail Road en la ciudad de LaPorte, Indiana 46350. Descanse en paz.

Fuente: Tribuna