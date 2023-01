Tras dimes y diretes, sastre revela qué ocurrió el día de la disputa de Meghan y Kate Middleton

Comparta este artículo

Londres, Estados Unidos.- Uno de los temas más controversiales que surgieron previo a la escandalosa salida de Meghan Markle y el Príncipe Harry de la Familia Real Británica, era la presunta disputa que la actriz de Suits y la actual Princesa de Gales tuvieron apenas cuatro días antes de que se celebrara la boda de los Duques de Sussex, en la que alguna de las dos terminó llorando,aunque hasta el momento se desconoce con exactitud quién fue.

Según la versión del Palacio de Buckingham, habría sido Kate quien derramó algunas lágrimas aquel infame día. Presuntamente, todo sucedió porque la celebridad originaria de Los Ángeles habría tratado mal al personal de la Familia Real, por lo que Middleton la habría llamado para exigirle que tratase mejor a los empleados; mientras que Markle contó en una entrevista para Oprah que habría sido ella quién lloró debido a que la exDuquesa de Cambridge la llamó para reclamarle que el vestido de Charlotte y el resto de las damas de compañía estaban demasiado "grande, largo y holgado", lo que llevó a estallar a la actriz, quien terminó llorando.

Príncipe Harry y Meghan Markle posan junto a las damas de honor

Aunque esta confrontación ocurrió hace ya casi cinco años, volvió a ser retomado por el Príncipe Harry, quien lo incluyó en su libro de memorias Spare, donde narró la disputa, mostró capturas de pantalla de la conversación y hasta reveló que cuando volvió a casa, aquel día, encontró a Meghan en el suelo llorando por la discusión que tuvo horas antes con la cada del royal pelirrojo, por lo que los medios de comunicación decidieron ir más allá y localizaron al sastre de los vestidos de dama de honor, Ajay Mirpuri.

La exclusiva se la llevó el medio Page Six, a quien le preguntaron quién habría iniciado la discusión, por lo que el especialista en modas respondió: "No sé nada de lo que pasó antes de que nos pidieran que entráramos, pero claramente hubo un malentendido o una falta de comunicación. La marca que hizo los vestidos tienen algunos de los estándares más altos del mundo. No fue una gran sorpresa que pudieran necesitar una modificación".

Kate Middleton y la Princesa Charlotte el día de la boda de Meghan Markle y Harry

El sastre mencionó que se sintió privilegiado por servir a la Familia Real; sin embargo, también detalló que le habría encantado permanecer tras bambalinas y no haberse involucrado en esta disputa familiar: "En esta ocasión, fue nuestro privilegio servir a la familia real, y si nadie hubiera sumado dos y dos para encontrarnos (habríamos estado) muy felices de que nunca se supiera. Siento que es un asunto familiar y debe tratarse como tal".

Fuentes: Tribuna