Tras mención despectiva, Casio no se calla y le enviaría brutal indirecta a Shakira

Miami, Estados Unidos.- Si bien, el tema BZRP Music Sessions #53 ha llamado la atención de propios y ajenos por las tremendas confesiones que Shakira hizo con respecto al truene de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué y su sentir hacía la tercera en discordia, Clara Chía, también hubo un algunos más que se vieron afectados por la letra de la colombiana, entre ellos se puede mencionar a la empresa de relojes, instrumentos musicales y calculadoras Casio, quienes de manera inesperada respondieron al tema de la cantante de Las Caderas No Mienten.

Como algunos recordarán, el pasado miércoles, 11 de enero, se estrenó de manera oficial la colaboración de Shakira y Bizarrap, donde la intérprete de Te aviso, te anuncio, habría desahogado su ira en contra de su expareja, el atleta del Barcelona, y su nueva pareja, Clara, a quien comparó con un Twingo y un reloj Casio, en la estrofa donde canta: "Cambiaste a un Ferrari por un Twingo, cambiaste a un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio".

Como ya sabrás, el tema fue un éxito rotundo y las tendencias en Twitter no se hicieron esperar, por lo que Casio también entró al tema de conversación en redes sociales, hecho que llamó la atención de la empresa japonesa, quienes lanzaron un tuit que, algunos consideran, tiene una indirecta para Shakira: "Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a Casio en una canción. Los relojes y teclados, así como las calculadoras Casio son de y para toda la vida", mencionó la marca.

Respuesta de Casio

Según algunos informes y medios, la empresa habría añadido la oración "para toda la vida" en referencia a los hijos de Shakira con Piqué: Sasha y Milán, quienes continuarán uniendo a la ahora expareja para siempre. Entre otras cosas, la empresa se aseguró de colocar una imagen de un cameo de Daft Punk, en la caricatura para adultos, Padre de Familia, donde aparecen los músicos con un teclado de la empresa.

Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar, ya que, mientras algunos le dieron puntos a la compañía por responderle a Shakira, también hubo algunos más que, con ironía, reconocieron que supieron aprovechar la publicidad que la colombiana les dio para promocionarse, tal y como mencionó el usuario @menchaca: "Me quito el sombrero frente a tan elegante, posicionada, oportunista y estratégica réplica. No se puede hacer mejor. Mis respetos al equipo de comunicación de Casio.

