(VIDEO) Acusan a Shakira de plagio: Canción con BZRP contra Piqué y Clara Chía sería copia

Buenos Aires, Argentina.- El pasado miércoles, Shakira y Gerard Piqué volvieron a ser tendencia en redes sociales, debido a que la colombiana sacó un nuevo tema en colaboración con el productor Bizzarrap (BZRP), el cual está lleno de indirectas para su expareja, quien le fue infiel. No obstante, la polémica no termina ahí, pues ahora, la cantante de Antología ha sido señalada por presuntamente cometer plagio en el que promete ser un éxito en su nueva etapa de soltera. ¿Será?

Mediante redes sociales, una cantante venezolana llamada Briella compartió dos fragmentos de sus canciones llamada Sólo Tú, la cual compara con un fragmento de Music Session #53, el nuevo éxito de Shakira contra Gerard Piqué. La joven menciona que su melodía salió en 2022 y pregunta a sus seguidores si encuentran una "similitud" entre ambas pistas. La realidad es que el sonido es muy parecido.

Cantante venezolana señala a Shakira por plagio. Foto: Internet

Estoy en shock, estoy temblando, no sé qué hacer. Tengo la bandeja de mensajes colapsada. La canción es demasiado parecida, no son cosas mías. Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie... Pero no sé qué hacer, es muy parecida", expuso la cantante Briella en sus redes sociales.