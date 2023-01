Adiós 'Hoy': Tras 41 años en Televisa y retiro de las novelas, villana se confiesa en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien tiene más de 41 años de experiencia en Televisa y que desde 2017 no realiza ninguna telenovela, hizo una fuerte confesión en el programa Venga la Alegría y de nueva cuenta dejó sorprendidos a sus seguidores. Se trata de Laura Zapata, quien asegura que fue vetada de la empresa de San Ángel desde que habló mal del remake que hicieron sobre el entrañable melodrama Cuna de Lobos.

Durante años, la también cantante mexicana fue la villana por excelencia del Canal de Las Estrellas y entre sus novelas más exitosas están Rosa Salvaje, María Mercedes, Pobre niña rica, Esmeralda, La Intrusa, Cuidado con el ángel y La Gata. La última vez que actuó en esta televisora fue en 2017 con El Bienamado y luego habría hecho enfurecer a los ejecutivos diciendo que Paz Vega arruinaría el remake de Cuna de Lobos.

Mi carrera ahí está muerta, después de que dije que Cuna de lobos iba a ser un fracaso con Paz Vega, pues yo creo que ya no me van a contratar; a lo mejor ya estoy vetada", dijo hace años.

Aunque cabe resaltar que la media hermana de Thalía ha dado varias entrevistas al programa Hoy. Debido a que ya no contaba con contrato de exclusividad, el año pasado 2021 'La Zapata' decidió unirse a las filas de la televisora del Ajusco siendo parte de la primera temporada del reality MasterChef Celebrity México y luego le dieron la oportunidad de aparecer como juez de su nuevo reality Music Battles México.

Durante la mañana de este viernes 13 de enero Laura dio un golpe a Televisa pues apareció en Venga la Alegría hablando de su situación sentimental y declaró que a diferencia de Lucía Méndez, a ella no le gusta salir con hombres jóvenes: "No, no, imagínate llegar con mis hijos, que son unos señores, que son unos divinos, que merecen todo mi respeto, y presentarles un cuate de su edad, no, no, yo guardo la compostura", confesó.

La controversial artista resaltó que ella está criada a la 'antigüita' y por ello no cree que salir con hombres jóvenes sea buena opción: "Recuerden que a mí me crio mi abuelita, ya soy una señora de respeto". Luego aclaró que luego de divorciarse del padre de sus hijos, solo ha tenido dos parejas: "Desde mi divorcio hasta este momento he tenido nos novios y mis hijos lo han conocido". Y respecto a la nueva canción que sacó Shakira, Laura dijo que no la ha escuchado y opinó:

Me imagino que está muy padre y muy divertida".

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria