Alerta en la farándula: Querido actor lanza inesperada advertencia y estremece a sus fans

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado miércoles, 11 de enero, uno de los actores más famosos del mundo tomó su cuenta oficial de Twitter desde donde lanzó una inesperada advertencia a sus poco más de 16,7 millones de seguidores, y es que, según lo que dejó entrever, es que hay personas que se están haciendo pasar por él e intentan contactar a sus fanáticos, aunque no mencionó cuál era el objetivo de estos impostores.

Se trata de Chris Evans, quien actualmente es reconocido a nivel mundial por su participación en la saga de Avengers, donde dio vida al 'Capitán América', en los filmes homónimos, así como también tuvo cameos en Spiderman: Far From Home, Capitana Marvel, Ant Man y Thor: The Dark World; sin embargo, el histrión ha aparecido en muchos otros filmes, como en Los cuatro fantásticos, Celular, Scott Contra el Mundo, Push, Knives Out y The Gray Man.

Como se mencionó anteriormente, el actor, de 41 años, es uno de los mejor pagados y más conocidos en la industria de Hollywood, por lo que no es de extrañarse que haya personas que intenten hacerse pasar por él, con la finalidad de engañar a incautos, a quienes quizás pretendan sacarle sus respectivos datos, dinero, fotografías, entre otras cosas, es por este motivo que Evans lanzó un comunicado que logró alertar a sus fans.

Y es que todo parece indicar que la presencia de los impostores está más vigente que nunca en la comunidad de admiradores de Chris, a quienes durante la tarde del pasado miércoles les pidió que se cuidaran: "Solo es un recordatorio para todos: Solo tengo una cuenta aquí y un IG. Cualquiera que se comunique contigo desde otra cuenta diciendo que soy yo está mintiendo. Ten cuidado"; advirtió el famoso.

Tuit de Chris Evans

Créditos: Twitter @ChrisEvans

Cabe señalar que esto no se trata de un caso aislado, tan solo en el pasado 2022 varios famosos mexicanos denunciaron que hay un grupo de delincuentes que se hace pasar por ellos para pedirle dinero o datos a sus fans, tal fue el caso de Mauricio Islas, Eduardo Yañéz y Thalía, en este último caso, dos mujeres se hicieron pasar por personal de su staff para robar los datos de los fans de la cantante de Arrasando.

Fuentes: Tribuna