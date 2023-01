Azela Robinson llega a 'Hoy' tras debutar en 'Cabo' y confirma que Rebecca Jones no es su amiga

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera actriz Azela Robinson apareció por primera vez en el programa Hoy luego de haber debutado en Cabo, telenovela a la que se acaba de integrar luego de que Rebecca Jones no pudiera finalizar las grabaciones debido a sus serios problemas de salud. Como se sabe, la exesposa de Alejandro Camacho estuvo hospitalizada varias semanas debido a una severa neumonía que casi le arrebata la vida.

Aunque Rebecca ha sido muy cautelosa con los detalles de su enfermedad, luego de haber enfrentado al cáncer años atrás, se sabe que tuvo una fuerte infección en los pulmones que provocó que la intubaran. Este viernes 13 de enero Azela rompió el silencio luego de su incorporación al melodrama producido por José Alberto 'El Güero' Castro y protagonizado por Bárbara de Regil y Matías Novoa, y dejó en shock con sus declaraciones.

En primer lugar la intérprete de novelas como Cañaveral de pasiones, Llena de amor, Sortilegio, El Manantial y Yo no creo en los hombres, contó que no ha tenido mucho contacto con Rebecca pues sabe que está en su recuperación: "Ha sido muy poco, hay que ser prudente, todo mundo a de estarla fregando todo el día por WhatsApp y por todos lados". Además aseguró que la exestrella de TV Azteca ahora ya goza de buena salud:

Ya está bien, está muchísimo mejor y el chiste es que esté al 100 y para allá va".

Y en medio de los rumores sobre una posible rivalidad, la intérprete nacida en Londres, Reino Unido, fue muy sincera y confesó que ella y Rebecca jamás han sido amigas: "No tenemos una relación cercana, realmente no somos amigas, no sé cuál es su color favorito, no no". Además Robinson habló del gran parecido que guarda con su colega actriz, pues varios televidentes han señalado que lucen idénticas en el papel de 'Lucía Alarcón'.

"Tal vez tenemos el mismo corte de rostro, desde que yo empezaba mi carrera muchas veces me lo dijeron, que yo me parecía a Rebecca y el corte del cabello realmente ayudó (a parecerme más)". Cambiando de tema, Azela dijo que se encontraba muy feliz porque recientemente celebró la boda de su único hijo y confesó al público de Televisa que ella no sueña con ser abuela, como muchas otras mujeres.

No soy muy niñera, pero si viene sé que lo voy a adorar y que voy a ser muy barco", expresó.

