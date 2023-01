"Hay que poner límites": Desde 'VLA', Natalia Alcocer revela porqué denuncio a su mamá por violencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Natalia Alcocer, quien empezó su carrera en Televisa y que desde 2021 ha estado trabajando con TV Azteca, se encuentra metida en un nuevo lío legal debido a que hace algunos días entabló una denuncia en contra de su propia madre, Gabriela Camelo. En una reciente entrevista con el programa Venga la Alegría, la rubia contó todos los detalles de la difícil situación que atraviesa.

Desde que salió del reality Survivor México, la también conductora no ha dejado de estar de los juzgados pues también tiene denunciado a su expareja Juan José 'N', con quien se casó de forma simbólica en Italia. Se dice que el hombre la estuvo engañando por meses mientras ella estaba en las playas de República Dominicana, mientras que ella sacó a la luz dejó de apoyarla económicamente y que sufrió violencia con él.

Lastimosamente ahora Alcocer, quien estudió en el CEA y hasta actuó en capítulos de La Rosa de Guadalupe, tiene denunciada a su mamá por violencia familiar: "Es nada más como un antecedente para protegerme", dijo ante las cámaras del matutino del Ajusco. Y es que hay que recordar que la actriz declaró que el pleito comenzó porque ella le prestó una fuerte suma de dinero a su madre y esta se niega a regresarlo, aunque sabe que es para el futuro de sus nietas.

La parte económica, lamentablemente quien diga que no necesita dinero, pues señora si usted no necesita la cantidad que yo perdí, pues o sea, no manches, a todos nos duele".

Natalia señaló que no va permitir que ninguna persona intente hundirla y en este caso, desafortunadamente se trató de su propia mamá: "Porqué tenemos que normalizar en Latinoamérica el hecho de que pues porque es nuestro papá o nuestra mamá (no vamos a alzar la voz)". Y cuando los reporteros le preguntaron la cantidad exacta que le prestó a la señora Camelo, esta se resistió a hablar: "No voy a tocar el tema por respeto a mi mamá".

La también exconcursante del reality La Casa de los Famosos en Telemundo resaltó que está peleando porque ese dinero vuelva a sus manos debido a que batalló mucho para ganarlo: "Me costó muchísimo, porque bendito Dios no he dejado de tener trabajo". Y cerró confesando que aunque cuando se separó de su exesposo se sentía "segura" viviendo en casa de su madre, ahora ya se alejó de ella por bienestar de ambas.

Ya salimos de su casa... yo la amo, nada más me protegí el lado penal y de mis hijas, pero hay que poner límites, y si su felicidad implica no verme (está bien)", confesó.

