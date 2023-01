¿Luto en 'Ventaneando'? Daniel Bisogno estremece con la 'terrible' noticia en redes sociales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos minutos del pasado jueves, 12 de enero, el conductor del afamado programa de Ventaneando compartió una escalofriante noticia en su cuenta oficial de Twitter, desde donde se anunciaba que uno de los integrantes del elenco principal del show de TV Azteca había perdido la vida, hecho que lo llevó a reaccionar... de manera ¿inesperada?

Como bien sabrán, las noticias falsas abundan en Internet, por lo que se debe tener mucho cuidado con lo que se llega a ver en redes. Tal como le pasó al actor de El tenorio cómico y Lagunilla mi barrio, quien el día de ayer se encontró con una noticia falsa en la aplicación del pájaro azul, donde anunciaban que Daniel Bisogno había perdido la vida. Dicha premisa fue abordada por una cuenta pirata de Ventaneando.

En la ya mencionada publicación se puede leer: "Lamentamos anunciar el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo. Siempre formará parte de nuestros corazones y memorias". La cuenta falsa de Ventaneando, incluso tuvo el tino de publicar una imagen del conductor en blanco y negro con un moño de luto. Como era de esperarse, la nota no dejó indiferente a Daniel, quien no dejó de retuitearla.

Créditos: Twitter @DaniBisogno

Resulta ser que, Bisogno, incluso se tomó el tiempo sacarle captura a la noticia y editar la imagen con su reacción, misma que añadió en letras rojas donde se lee: "¡Oraaaa! ¡No empujen!". Con este mensaje, Daniel estaba dejando en claro que sigue vivo y que no quiere que le adelanten su muerte, aunque se trate de una noticia falsa, lanzada por un medio de Twitter falso y, como era de esperarse tuvo algunas reacciones.

En tanto uno de los seguidores de Daniel respondió en los comentarios que denunció la cuenta falsa, misma que ya no se encuentra vigente en la red social. Cabe señalar que este tipo de noticias son frecuentes en Internet, tan solo en el 2021 hubo medios que afirmaron que celebridades como Justin Bieber, David Bisbal, Vicente Fernández, Silvia Pinal, entre otros, fueron dados por muertos.

Fuentes: Tribuna