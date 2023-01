Se volvió hombre: Tras 5 años desaparecida de Televisa y pleito con Legarreta, actriz vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien tiene más de 22 años en las filas de Televisa y que hace unos años tuvo un supuesto pleito con Andrea Legarreta, dejó en shock debido a que regresó al programa Hoy con una fuerte confesión. Se trata de la talentosa Sherlyn González, quien el pasado 2022 demostró sus dotes de imitadora al volverse hombre haciéndola de doble del cantante Camilo en el reality Tu cara me suena.

La originaria de Guadalajara, Jalisco, comenzó su carrera en la empresa de San Ángel haciendo melodramas como El juego de la vida, Clase 406 y Corazones al límite, mientras que en los últimos años ha sido parte de novelas como Alborada, Camaleones, Una familia con suerte y Amores verdaderos. Sin embargo, durante 5 años se mantuvo alejada de la actuación y volvió apenas en 2021 siendo parte de ¿Qué le pasa a mi familia?.

Hace varios años se rumoró que Sherlyn estaba vetada del matutino de Las Estrellas debido a que se filtraron unos audios donde la estrella juvenil explota contra la esposa de Erik Rubín y la señala por "malos tratos" luego de integrarse al elenco de Hoy: "Te quería contar lo perra que se porta Andrea Legarreta. ¡Qué cosas! Te juro que no tengo ni idea qué le hice. ¡Pin… vieja loca!", se escuchaba decir. Y es que como se recordará, la joven se había integrado al programa con una sección de maternidad que duró muy poco.

A mediados del pasado 2022, González se fue a vivir a Estados Unidos porque fue contratada como co-conductora de la nueva temporada de Mira Quién Baila All Stars, que pronto se transmitirá en el Canal de Las Estrellas. Mientras que hace algunas horas la intérprete de 37 años reapareció en el programa Hoy debido a que habló sin reparo de su soltería, pues hay que recordar que lleva tiempo sin presentar pareja e incluso se embarazó por inseminación artificial.

Sherlyn, quien estuvo casada de 2013 al 2016 con Gerardo Islas Maldonado, contó que ella no necesita un hombre para sentirse completa y que no se considera una mujer "urgida" de tener una pareja, por lo cual está feliz sola: "Cuando te bastas y te amas y te adoras, la energía es diferente, dices 'en este momento estoy contenta, luego puedo elegir tener pareja". Y así opinó sobre la Music Sessions #53 de BZRP con Shakira.

Acuérdense que valemos un chorro y si no me creen, vayan a escuchar la nueva canción de Shakira, me encanta, la amo".