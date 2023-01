Tras desaparecer por semanas y a 1 mes de terminar su última relación, polémico cantante se casa

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- No cabe duda que Kanye West no hizo más que dar de qué hablar desde principios del pasado mes de octubre, cuando comenzó a atacar a la comunidad judía, a través de comentarios antisemitas por medio de Instagram, en donde fue sancionado y, más tarde, también fue vaneado de Twitter, donde continuó despotricando en contra de las personas que practican dicha religión.

Ante esto, el ahora conocido como Ye fue abandonado por diversas empresas de moda con quienes tenía contratos millonarios, tal fue el caso de Balenciaga, Vogue y Adidas, siendo esta última la que le dio un golpe brutal, ya que, era la compañía principal con la que tenía mayores tratos. La ola de cancelación contra West también provocó que este cerrara la escuela que había fundado en nombre de su madre, Donda Academy, mientras que para principios de diciembre, su novia brasileña, Juliana Nalu terminó con él.

Tras esto, el abogado de Kanye denunció ante los medios que desapareció durante algunas semanas, ya que, necesitaba verlo para entregarle unos documentos, pero el exesposo de Kim Kardashian brilló por su ausencia. A casi 14 días de estos eventos, el diseñador de modas se dejó ver con su actual novia, Yeezy Bianca Censori, con quien presuntamente contrajo nupcias en medio de una ceremonia privada en Beverly Hills, esto según datos del medio TMZ.

Kenye West comiendo con Yeezy Bianca Censori

Créditos: TMZ

Como se mencionó anteriormente, hasta hace cuatro semanas se supo que la polémica celebridad terminó su relación con Nalu, por lo que se desconoce cuánto tiempo tiene con su actual pareja, pero se sabe que apenas en el mes de diciembre lanzó una nueva canción titulada como Censori Overload, por lo que se estima que este nuevo tema musical lo escribió precisamente para su actual relación.

De acuerdo con información del medio estadounidense, Page Six, Censori trabaja como diseñadora de arquitectura para marcas de moda. Por otro lado, se estima que la boda no fue del todo legal, ya que, aunque intercambiaron anillos de compromiso, no se supo de la existencia de ningún certificado matrimonial. Cabe señalar que las supuestas nupcias de Kanye y Censori llega a dos meses de que el rapero y Kim Kardashian hayan sido declarados oficialmente divorciados.

Fuentes: Tribuna