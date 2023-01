Tras divorcios y muerte de su hijo, actriz pierde la vida por un infarto; aquí la enterrarán

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Luego de haber pasado por la muerte prematura de su padre, cuatro divorcios y el suicidio de su hijo, una querida actriz y cantante perdió la vida de manera inesperada, a la edad de 54 años. A casi 24 horas de que los medios de comunicación dieran la noticia, una de las hijas de la celebridad anunció para un portal estadounidense dónde sería su lugar de reposo.

Se trata de Lisa Marie Presley, quien es hija de la leyenda del rock, Elvis Presley, pero más allá de ser 'la familiar de...', ella logró cosechar su propia fama al dedicar su vida al mundo del espectáculo, tal y como lo hizo su padre alguna vez, ya que fue una reconocida cantautora, actriz y productora, siendo sus discos más conocidos: To Whorm It May Concern, Now What y Sotrm & Grace.

Como se mencionó anteriormente, el día de ayer, Lisa sufrió un paro cardíaco en su casa en Calabasas, California y fue encontrada por su ama de llaves y su exmarido Danny Keough, quien había arribado a su casa para llevar a los hijos de la cantante a la escuela. Una vez que realizaron el hallazgo, el actor se encargó de realizar RCP a Presley hasta que una ambulancia pudo trasladar a la famosa a un hospital.

Fotografía de Lisa Marie Presley

Sin embargo, Lisa Marie fue inducida a un coma del cual no volvió a despertar, puesto terminó por perder la vida en horas de la tarde, motivo por el que su madre, Priscilla Presley lanzó un comunicado a través de redes sociales: "Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido".

No fue sino hasta este viernes, 13 de enero, que Riley Keough, hija de Lisa Marie reveló dónde sería el lugar del descanso eterno de la cantante;:"Será en Graceland, junto a su amado hijo Ben", declaró la mujer, de 33 años. Como algunos recordarán, el mes de julio del 2020, Presley sufrió un devastador golpe después de que su hijo, Benjamin Keough decidiera terminar con su vida de manera abrupta, por lo que no es de sorprenderse que su familia quisiera enviarla al mismo lugar de descanso que su hijo.

