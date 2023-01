Tras intentar quitarse la vida, hospitalizan actriz de Televisa y filtran estado de salud en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien tiene casi 50 años de experiencia en Televisa, tiene bastante preocupados a sus fans pues hace algunas horas se reportó que había sido hospitalizada de urgencia y en el programa Hoy compartieron todos los detalles. Se trata de Lucila Mariscal, quien lleva batallando con serios problemas de salud desde hace años y además económicamente tampoco la ha pasado nada bien.

La reconocida artista se dio a conocer gracias a su participación en exitosos programas de San Ángel como Los Polivoces, La carabina de Ambrosio, Mujer, casos de la vida real, Qué madre tan padre y Central de Abastos, además de las telenovelas como Valentina, Azul, Vivo por Elena, entre otras. Sin embargo, los productores dejaron de contratarla cuando envejeció. En 2016 Lucila decidió hacer su propia obra TerceraEdad.com, en donde se burlaba de sí misma al hablar de los actores que llegan a la vejez sin oportunidades laborales.

Sumado a sus dificultades financieras, la intérprete del personaje 'Lencha' también sufrió depresión porque su hijo desapareció en 2009 y recientemente confesó que intentó quitarse la vida en dos ocasiones pues estaba sumida en problemas: "Yo ya no esperaba nada, me quería morir, no quería estar aquí. estaba harta, desesperada, angustiada y dije: 'yo me voy a suicidar'", relató al programa matutino Sale el Sol.

Fuente: Internet

En horas recientes se reportó que la actriz de 80 años sufrió una grave caída que la llevó de nuevo al hospital luego de que hace algunos meses tuviera un accidente similar y requiriera una operación en la cadera. Su mánager y amigo, Elías Cañete, brindó una entrevista a Hoy para contar cómo se encuentra mariscal y compartió que por fortuna ya está estable: "Se cayó, estaba cocinando, perdió el equilibrio, se mareo, obviamente pierde el equilibrio y cayó de espalda", explicó.

El representante comentó que una ambulancia tuvo que ir por ella para llevarla al hospital, donde ya le realizaron los estudios pertinentes para descartar una lesión: "Le hicieron algunos estudios, tomografías, afortunadamente no hubo lesión en cráneo, ni afectó lo de la prótesis, pero sí llegó con la presión muy alta". Y Elías contó que desafortunadamente los doctores temen que Mariscal haya sufrido un pre-infarto:

Arrojó que puede haber unos coágulos, dice el doctor que tal vez ya tuvo un preinfarto, que eso es alarmante, a lo mejor ni cuenta se dio, y están haciendo los estudios para ver si no hay algunos coágulos que se puedan ir al corazón o al pulmón, y eso sí estaría difícil", confesó y dijo que es probable que este viernes sea dada de alta.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy