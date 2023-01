Tras retiro de las novelas y unirse a 'Hoy', exvillana de Televisa llega a 'VLA' con fuerte confesión

Ciudad de México.- Una famosa villana de las telenovelas, quien tiene más de 20 años de experiencia en Televisa y que además hasta ha estado en el programa Hoy, sorprendió al público debido a que este viernes 13 de enero apareció en el matutino Venga la Alegría haciendo fuertes confesiones. Se trata de Itatí Cantoral, quien fue una de las primeras celebridades en renunciar a su contrato de exclusividad.

La actriz hizo su debut en la pantalla de San Ángel siendo parte del programa de suspenso La telaraña y después llegó a melodramas como Muchachitas y La pícara soñadora, pero su primera gran oportunidad vino cuando participó en María la del barrio, donde dio vida a la icónica 'Soraya Montenegro'. También participó en De frente al sol y Dos mujeres, un camino y en 1997 protagonizó la telenovela Salud, dinero y amor.

En 2002 la exesposa de Eduardo Santamarina renunció a su exclusividad y se fue a grabar la novela Vale Todo en Brasil, que se transmitió por Telemundo. Aunque volvió a la empresa en 2020 para protagonizar La mexicana y el güero junto al galán argentino Juan Soler, Itatí ha preferido hacer obras de teatro y películas. Hace algunos meses estuvo en el foro de Hoy hablando de su participación en la puesta en escena Sola en la oscuridad.

Recientemente la hija de don Roberto Cantoral (qepd) se encontró con reporteros del programa VLA y confesó ante las cámaras que a ella sí le había encantado la Music Sessions #53 de BZRP con Shakira: "Si era fan de Shakira, se los juro que qué talentosa, qué artista, cómo el dolor es fuerza en el creador, la canción es buenísima". Y ya entrada, la actriz detalló que se identifica con la colombiana pues a ella también le han puesto el cuerno.

Me han engañado tantas veces que ya no me sé los nombres... si engañan a Shakira, hermana qué podemos esperar nosotras", declaró.