(VIDEO) René Franco y Flor Amargo arman tremendo pleito y se dan con todo: "Siembras odio"

Ciudad de México.- Desde que existen las redes sociales, las discusiones entre las personas por cuestiones de creencias políticas, religiosas y sociales se encuentran a la orden del día. Es posible que tú también te hayas visto envuelto en un debate con algún extraño a altas horas de la noche. Por lo anteriormente descrito, no resulta extraño pensar que la gente famosa también suela hacerlo, aunque cuando ocurre resulta todo un acontecimiento porque, precisamente, son gente popular que cuenta con una gran cantidad de seguidores que los respaldan.

Resulta ser que durante la tarde del pasado jueves, 12 de enero, René Franco, quien es conocido por su participación en el show, Es de noche y ya llegué, comenzó una discusión con la afamada cantante de música alternativa, Flor Amargo, quien recientemente se declaró trans no binario, hecho que el anfitrión retomó para cuestionarla: "Oye Flor Amargo, pregunta seria: ¿Por qué no te has cambiado el nombre a Fler Amargue? En tu manera radical, amargo es parte de la cultura que pretendes combatir. Muchas gracias, saludos".

Tuit de René Franco

Créditos: Twitter @ReneFranco

Tiempo después, Flor Amargo publicó un video en su cuenta oficial de Twitter, desde donde se le puede ver conduciendo un auto por la CDMX, mientras respondía a la pregunta del conductor: "Hola René Franco. Primero, las personas trans, las personas no binarias y en general las personas, no tenemos por qué darle explicación a nadie de nuestros pronombres, nuestros nombres y nuestras identidades o acaso yo te estoy preguntando.... ¿por qué te consideras hombre?".

Tras ello, la intérprete de Busco a alguien, Tú y yo y La cumbia del mosquito respondió de manera certera: " Y segundo me pediste una respuesta seria. Ahí te va: Flor Amargo... La flor es lo femenino. Amargo es 'lo amargo' es masculino. Ahí engloba lo 'no binaria'. Y tercero: Deja de sembrar odio e ignorancia porque a ti te escuchan 240 taitantos mil personas y para tu información México es el segundo país a nivel mundial de asesinatos por transfobia. Así que ten cuidado de repartir ignorancia desde tu lugar de hombre privilegiado blanco en donde te respaldan más hombres".

Parece ser que la respuesta no le gustó del todo a René Franco, quien en el 2018 fue señalado por su presunta homosexualidad, esto derivado a que en el 2018 fue visto en diversas ocasiones en discotecas de la comunidad LGBTQ+, ya que eliminó su tuit inicial y escribió en la red social: "Mi pregunta a Flor Amargo y su respuesta generaron una violencia verbal radical e inusual. Me salgo de esta conversación llena de violencia innecesaria. No soy pretexto para las batallas ideológicas de nadie. Buenas noches", con esto René cerró el tema, aunque sus fans comenzaron a criticarlo por haber iniciado el debate, en primer lugar.

Tuit final de René Franco

Créditos: Twitter @ReneFranco

Fuentes: Tribuna