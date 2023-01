¡Adiós boda! Desde Televisa, Gabriel Soto lanza despiadado mensaje a Irina Baeva tras 'ruptura'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor de Televisa Gabriel Soto deja en shock por su fría reacción a si todavía estaría comprometido con la rusa Irina Baeva en medio de especulaciones sobre su separación. Y es que ninguno ha querido ser muy claro sobre el estatus de su relación y han señalado que no tienen fecha para su boda luego de posponerla varias veces, insistiendo que no la podrán hacer mientras continúe el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que la familia de Irina no podría viajar a México.

Medios han reportado que su ruptura habría sido inminente hace unos meses, pero presuntamente la villana de Soltero con hijas se habría negado a devolver su anillo pues se negaría a la separación. Ninguno ha aparecido juntos en algún evento público, al parecer no pasaron las fiestas decembrinas juntos y tampoco han publicado fotografías o se han dejado mensajes románicos en redes sociales, lo que alarmó a las redes, pues antes solían hacerlo todo el tiempo.

Ante las cámaras del matutino Venga la Alegría de TV Azteca, Soto casi habría confirmado la rumorada separación luego de que evitara a toda a costa hablar con la prensa cuando reporteros acudieron al foro de grabación de la telenovela de Televisa Mi camino es amarte, donde por cierto comparte créditos con la exuberante colombiana Sara Corrales, con quien se dice habría empezado una relación luego de terminar todo con la rusa.

Irina Baeva y Sara Corrales ¿se pelean por Soto?

Luego de un misteriosa fotografía de Sara en Instagram, donde solo aparece la mano de un hombre, usuarios afirman que se trataría de Soto, aunque ninguno ha hablado al respecto y él no ha confirmado que haya terminado con Irina. Aunque se dice que retrasarían el anuncio de su separación porque habría un presunto contrato publicitario de por medio, ninguno ha hablado públicamente del fin de su compromiso y han negado que se hayan separado permanentemente, afirmando que es solo por trabajo.

"Compañeros, no vamos a dar ninguna entrevista, estamos grabando, se los comento de una vez con todo respeto", dijo un miembro de la producción mientras Gabriel se puede ver en el corto video saliendo del camper y huyendo del lugar a toda prisa al escucharse cuestionamientos sobre su anillo de compromiso y cómo va su relación. ¿Será que sí terminó con Irina luego del escándalo de presunta infidelidad cuando él se acababa de separar de Geraldine Bazán? Hasta ahora se desconoce.

Fuente: Tribuna