Ciego y en silla de ruedas: Tras salir del clóset y kilos de más, famoso galán vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien ha dado vida a polémicos personajes como un hombre ciego, otro en silla de ruedas y hasta uno que salió del clóset, vuelve a las pantallas de Televisa. Se trata de Jorge Salinas, quien se ausentó unos años de la pantalla chica y en ese lapso sufrió problemas de salud que lo pusieron al borde de la muerte. El histrión, quien está casado con Elizabeth Álvarez luego de su primer divorcio, regresa a San Ángel en dos producciones.

Sí, como se recordará, Salinas debutó en la actuación de la mano del Canal de Las Estrellas, participando en melodramas como Tres mujeres, Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre, La que no podía amar, Mi corazón es tuyo y Pasión y poder. Aunque no obtuvo protagónicos en los últimos años y él mismo reveló que casi rechaza interpretar a un invidente en SOS Me estoy enamorando por "soberbia", ahora vuelve a Televisa pues retransmitirán Qué bonito amor, donde hizo pareja con Danna García.

Jorge Salinas subió varios kilos y tuvo problemas de salud

Salinas, quien tuvo problemas de salud que lo dejaron en silla de ruedas, con kilos de más y al borde de la muerte en la vida real (afortunadamente logró recuperarse) ahora retoma su carrera con todo, pues el melodrama que estelarizó en el 2012 volverá a las pantallas del canal TlNovelas el próximo lunes 16 de enero a las 10:20 horas de la mañana y 6:20 horas de la tarde, para su segunda semana, el horario se cambiará a las 9:30 horas de la mañana y 5:30 horas de la tarde.

En la historia, producida por Salvador Mejía, también actuaron famosos muy reconocidos como Sergio Mayer, Roberto Palazuelos, Angélica María, Renata Notni, Karyme Hernández, Marcelo Buquet, Pablo Montero, Malillanny Marín, Arturo Peniche, Juan Ferrara, Karla Álvarez, Víctor Noriega, Roberto Ballesteros, Mónica Sánchez Navarro, Evita Muñoz 'Chachita' y Ninón Sevilla. Seguramente el público no se la perderá.

Twitter @Canal_Estrellas

Por otro lado, Salinas vuelve con otro protagónico este 2023 pues estelariza Perdona nuestros pecados, melodrama producido por Lucero Suárez para Televisa y Univisión. El actor dará vida a un villano como nunca en su carrera. La historia, que se estrena el próximo 30 de enero a las 18:30 horas de la tarde, también incluirá en su elenco a Érika Buenfil, Oka Giner, Emmanuel Palomares y Sabine Moussier, entre muchos más.

Fuente: Tribuna