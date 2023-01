De terror: Acosadora entraría a la casa de afamada cantante para dejarle 'siniestros' regalos

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Es natural que las celebridades tengan un gran número de seguidores; sin embargo, hay ocasiones en que dichos fans cruzan la línea entre la admiración a lo aterrador, dando paso a comportamientos que terminan por asustar o dañar al artista en cuestión. Lamentablemente, este tipo de casos ocurren de manera frecuente en la farándula y, recientemente, le tocó a una afamada cantante.

Kelly Clarkson es una celebridad que saltó a la fama gracias a su prodigiosa voz, lo que la llevó a lanzar grandes éxitos al a industria de la música como Stronger, Catch My Breath, Since U Been Gone, Underneath the Tree, Because of you, entre otros temas, pero con el tiempo decidió incursionar en la televisión convirtiéndose en una de las juezas de The Voice y tiempo después se hizo de su propio show de variedad, Kelly Clarkson Show.

Recientemente, Kelly pasó por una mala experiencia debido a que una mujer, identificada como Huguette Nicole Young, quien anteriormente se las había arreglado para acceder hasta la entrada de la residencia de Clarkson para dejar algunos obsequios como juguetes para perros, calcomanías, plantas, notas y semillas en el porche de la intérprete, por lo que ella procedió a imponer una orden de restricción, la cual consta de que la acosadora no puede acercarse al hogar de la famosa o a ella misma a menos de 91 metros de distancia.

Aunque esto podría dar el tema por cerrado, la realidad es que Young ignoró la orden en al menos cuatro ocasiones. De acuerdo con información lanzada por TMZ en este sábado, 14 de enero, Young habría pasado alrededor de cuatro veces, en el interior de su Mazda SUV, cerca de cuatro ocasiones en un lapso de 10 días, por lo que la celebridad de tuvo que levantar una nueva denuncia ante las autoridades.

El mismo medio informó que Clarkson no se encuentra sola, puesto la Unidad de Manejo de Amenazas (TMU, por sus siglas en inglés) la cual se encuentra a cargo de casos de acoso, acecho y hostigamiento ya se encuentra investigando el caso. Esto sucede a 10 meses de que la celebridad finalizara su duro divorcio con Brandon Blackstock, mismo que se prolongó cerca de dos años entre dimes y diretes.

Fuentes: Tribuna