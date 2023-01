(FOTO) Pepe Aguilar aparece vestido así y la gente lo destroza: "Vergüenza debería sentir"

Comparta este artículo

Cali, Estados Unidos.- El pasado viernes, 13 de enero, el afamado cantante de la música regia mexicana, Pepe Aguilar, compartió una fotografía a través de su cuenta oficial en Instagram, misma que causó el descontento entre sus miles de fans, quienes no dudaron en arremeter en contra del cantante de éxitos de Por mujeres como tú, Credo, Miedo, Destilando amor y Enseñanzas de los viejos.

Como algunos recordarán, desde hace casi 1 mes, la familia Aguilar se ha encontrado en el ojo del huracán, después de que la menor de la dinastía, Ángela, publicó un estado en sus redes sociales, donde mostró su apoyo a la selección argentina. Si bien, dicha acción fue replicada por otros miembros de la farándula, la cantante de éxitos como La llorona no tuvo una buena recepción, debido a que se declaró 25 por ciento argentina: "No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, 25 por ciento argentina, 100 por ciento orgullosa. Hoy todos somos más celestes que el cielo".

Estado de Ángela Aguilar

Créditos: Instagram @angela_aguilar_

A partir de entonces, los millones de fanáticos que poseía Ángel Aguilar le dieron la espalda, debido a que tomaron como burla su comentario, esto no mejoró luego de que Pepe saliera en defensa de su hija respondiendo de manera pasiva-agresiva a todos aquellos que hablaban mal de ella. Y aunque esto ocurrió el día de la final de la Copa Mundial en Qatar 2022, es decir, hace ya cuatro semanas, parece ser que el público no está dispuesto a perdonarlos.

Un reflejo de ello se vio el día de ayer, cuando Pepe publicó una fotografía vestido de charro, donde anunció que se estaba preparando para dar un concierto en el sur de Cali, Estados Unidos: "A punto de entrar a la primera del año en USA con la gente bonita del sur de Cali" declaró el hijo de Antonio Aguilar en Instagram. Y aunque Ángela, Leonardo y Aneliz Aguilar se manifestaron en la sección de comentarios con mensajes positivos, la realidad es que no toda la gente correspondió a esto.

Fotografía de Pepe Aguilar

Créditos: Instagram @pepeaguilar_oficial

Mensajes como estos inundaron la sección de comentarios: "Vergüenza debería sentir seguir vestido de charro cuando se han reído de los mexicanos que gracias a ellos él traga", "Mejor lárgate a Argentina, aquí es México", "Ah caray, no sabía que los argentinos también se vestían de charros", "Tuvieras el 5 por ciento de humildad que don Antonio y Flor, pero ni eso", "Soy zacatecano hasta la muerte y no me avergüenzo de donde vengo y soy fan número 1 de don Antonio Aguilar, él si era zacatecano y charro de verdad. Tal vez Pepe es nacido en Estados Unidos y él no se siente zacatecano y sí es así no es digno de llevar el traje de charro",

Fuentes: Tribuna