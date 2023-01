Internautas critican a Shakira por presuntos celos a Clara Chía; la confunden con esta modelo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ya pasaron tres días desde que la canción de Shakira y el productor argentino Bizarrap (BZRP) salió a la luz colocándose como un éxito internacional, pues además de ser una de las colaboraciones más esperadas, la letra aborda la ruptura de la colombiana con el exfutbolista Gerard Piqué y hasta hace mención a la nueva pareja de este, la joven Clara Chía, evento por el cual la cantautora fue calificada de 'machista' al involucrarla a ella en esta polémica.

Mientras unos celebraron que 'Shak' respondiera de esta manera al desengaño, ahora parece que los internautas la han criticado porque, como se sabrá, en una de las partes del tema se hace la comparación con relojes, colocando a la originaria de Barranquilla como un Rolex mientras que la nueva pareja del exjugador del FC Barcelona es comparada con un reloj de la marca Casio. Esta referencia se sabe, fue por el gusto del exjugador por los relojes de alta gama, al tiempo que aquel con el que comparan a su nueva pareja es de bajo costo.

Por esta razón, se han difundido en redes sociales imágenes de la cantautora de 45 años de edad, mostrándola con imágenes donde se acentúan sus arrugas, mientas que a la actual pareja, a quien denominan "la Casio", la muestran en su faceta más sensual, todo esto a modo de mofa para la artista quien sigue siendo top internacional. No obstante, las fotos virales no son de la actual pareja del catalán, sino que se trata de una modelo estadounidense quien ha ganado fama en la plataforma Only Fans.

La mujer en cuestión se sabe, es Dani Fae la cual ya había sido confundida por la prensa internacional con Clara Chía, esto en medio de las especulaciones respecto a que Piqué tenía un nuevo amor. A pesar de haber aclarado después que no se trataba de la misma persona, en especial luego de la difusión de las fotos del periodista Jordi Martín donde sí se muestra a la nueva novia de Piqué, ahora de nuevo se ha recurrido a las fotos de la estadounidense para criticar a Shakira a la que se ca calificado de "ardida".

En la red social TikTok, Dani Fae llegó a aclarar que la habían confundido con Clara Chía y hasta remarcó que le había robado las fotos donde se aseguraba, ella era la nueva novia de Piqué. "Cuando tú eres la chica que se ha hecho viral por ser la nueva novia de Piqué y es completamente falso. Todas mis fotos fueron robadas", aclaró en el video.

Tras este evento, internautas ahora han decidido lanzarse contra Gerard Piqué quien el pasado viernes 13 de enero señaló que la marca Casio había patrocinado la Kings League y hasta en una transmisión en Twich salió usando un reloj de esta marca el cual también regaló a los panelistas que lo acompañaban. No obstante se dijo, todo fue una mentira ya que solo buscó beneficiarse del éxito del tema de su expareja porque antes de salir al aire, él usaba un Rolex.

Con este evento, el catalán fue calificado como un mentiroso y sobre todo, porque internautas insisten, la canción le afectó tanto que con este tipo de burlas busca mostrarse entre indiferente al tiempo de hacerse sentir fuerte, tanto que hasta se ha dicho, Milán, hijo mayor de la pareja fue el que le sugirió a su madre lanzar un tema donde expusiera lo que había tenido que atravesar especialmente por el asedio de la prensa; sin embargo, esto no se ha confirmado y también se mantiene como un rumor.

