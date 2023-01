Luto en la farándula: Tras llevar una impecable trayectoria, querido actor pierde la vida

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Han transcurrido 14 días del inicio 2023 y en ese tiempo el mundo de la farándula ha sufrido importantes golpes por el fallecimiento de grandes estrellas, entre los que se pueden mencionar Lisa Marie Presley, Adam Rich, el integrante de Earth Wind & Fire, Fred White y Frank Galati; sin embargo hubo un actor que pereció el pasado viernes, 6 de enero, y recién trascendió la noticia.

Se trata del famoso protagonista de novelas, Michael Levin, quien protagonizó el melodrama estadounidense Ryan's Hope durante 13 años, donde dio vida al implacable reportero 'Jack Fenelli'. Como se mencionó anteriormente, este gran histrión falleció hace poco más de una semana, pero recién el pasado viernes, 13 de enero, el hijo del famoso, Jason Levin, dio la exclusiva al medio norteamericano, The Hollywood Reporter.

Michael Levin en 'Ryan's Hope'

Créditos: Internet

Según información del vástago, Levin perdió la vida de causas naturales, mientras se encontraba en el Hospital Northern Westchester, en Mount Kisco, Nueva York, esto dado a su avanzada edad, puesto el actor de obras como The Royal Hunt of the Sun y Camino Real de Tennessee Williams, tenía 90 años de edad, por lo que, con el pasar del tiempo su salud se fue deteriorando como ocurriría con cualquier otra persona.

De acuerdo con algunos informes, Levin no solo participó en Ryan's Hope, donde obtuvo el merito de aparecer en cerca de mil 74 episodios continuos y también recibió una nominación a un Emmy por su actuación en dicha producción, sino que también llegó a Broadway con las obras anteriormente mencionadas. También se sabe que compartió clases de actuación en California con celebridades de la talla de Jack Nicholson y Robert Blake.

Michael Levin Joven

Finalmente, Michael Levin decidió mudarse a Nueva York donde incursionó en puestas en escena de la talla de Repertory Theatre del Lincoln Center con la dirección de Jules Irving y para el American Shakeaspeare Theatre en Stratford. Ahora que el actor ha fallecido, le sobreviven su esposa, Elizabeth; sus hijos Jason y Aaron; así como sus nietos Veronica y Nico, quienes lo guardan en su memoria.

Fuentes: Tribuna