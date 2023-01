Luto estremece la farándula: Muere querido conductor tras infarto; su último adiós es desgarrador

Comparta este artículo

Hong Kong.- La farándula está de luto tras confirmarse la muerte de un querido conductor, quien se desempeñó como DJ durante más de 70 años y entrevistó a famosos como Bee Gees, The Beatles, Ella Fitzgerald y Frank Sinatra. Se trata de Ray Cordeiro, quien perdió la vida este viernes 13 de enero a los 98 años. El presentador de radio, apodado 'Tío Ray', triunfó en Hong Kong y estableció el récord Guinness de la carrera más larga del mundo.

El nacido en Wan Chai, Hong Kong, y llamado Reinaldo Maria Cordeiro, tuvo como descendientes a inmigrantes portugueses de China. El abuelo paterno de Cordeiro nació en Shanghai y conoció a su abuela en la colonia portuguesa de Macau antes de mudarse a Hong Kong en 1868. El padre del famoso nació en Hong Kong mientras que su madre emigró de Macau a Hong Kong a principios del siglo XX. Su padre abandonó a la familia cuando él tenía 6 años, dejando sola a su madre para mantener a la familia.

El fallecido conductor fue "una figura prominente de la cultura popular de Hong Kong", que realizó "una contribución considerable a la escena musical", según indicó este sábado el ministro de Cultura de la ciudad, Kevin Yeung. El presentador llevó las tendencias de la música pop a varias generaciones mediante sus programas de radio, además de que impulsó las carreras de muchos músicos locales. Antes de desempeñarse como locutor, trabajó como guardia de prisión y empleado de banco.

Ray Cordeiro (QEPD)

Cordeiro presentó interés por la música y animó su primer programa Progressive Jazz, en Radio Rediffusion, en 1949. En los 60's se volvió famoso en Hong Kong y tuvo gran éxito entre los adolescentes. Su programa nocturno All The Way With Ray, lanzado en 1970, se convirtió en el más antiguo de la emisora. En 2021 se retiró y entre varias declaraciones que hizo a medios, sostuvo: "Pude ser todo lo que quise ser, y hacer todo lo que quería hacer".

Y añadió en su autobiografía: "Cuando comparto buena música con mis aficionados estoy en mi elemento. Me niego a pensar en un mundo sin música", escribió en su autobiografía. El legendario conductor perdió la vida este viernes en Hong Kong, rodeado de sus seres queridos, quienes le dedicaron una emotiva despedida, pues cantaron You'll Never Walk Alone. Así lo indicó un comité que organizaba su funeral. Aunque no ha sido confirmado la causa de muerte, fue hospitalizado el año pasado después de un ataque al corazón.

Fuente: Tribuna