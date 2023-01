No la perdonan: Con MEMES, internautas se burlan de Martha Debayle por dar estos tips

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 8 de septiembre del 2022 el Palacio de Buckingham confirmó la muerte de la Reina Isabel II, motivo por el cual se volvió tendencia al igual que la conductora Martha Debayle, pues su reacción ante este suceso no pasó desapercibido por los internautas quienes se burlaron de haber llorado al aire mientras notificaba los hechos. A cuatro meses de este evento, de nueva cuenta se 'robó' la atención del público pero ahora fue por su más reciente publicación en TikTok donde en lugar de ayudar al público con estos tips, recibió duras críticas.

En este video cuya duración es de poco más de tres minutos, la conductora y empresaria habla de cómo se puede ser un buen anfitrión al emplear más artículos para servir una bebida a los invitados que llegan a tu hogar. Sí, habló de cómo actuar con más etiqueta en situaciones comunes; entre estas sugerencias abordó el tema de cubrir las latas de refresco con fundas porque aseguró, estos recipientes simplemente son feos.

Para poder cubrirlos, Debayle sugirió colocarle calcetas a las latas, algo por lo que dejó claro, en su casa ya saben perfectamente que ninguna sale de la cocina si no lleva este accesorio. De in mediato, las relaciones llevaron a que internautas le dijeran que el resto de la mantelería ya estaba guardaba en el clóset, al tiempo que otros remarcaron que habían estado usando mal la prenda.

De manera casi inmediata, otros memes llamaron la atención en redes sociales, pues además de hacer referencia a la prenda con la que Maran sugería cubrir las latas de refresco, otros argumentaron no saber qué hacer con el vaso, ya que los que se suelen usar con los de veladora o hasta aquellos donde se comercializa el mole. "¿Qué tan complicado sería que te traigan esto? Las latas son feas, aceptémoslo. Entonces aquí todos en casa saben que no sale una lata de cocina si no viene con su calcetín. Y para el zepelín de refresco de dos litros, no le hagan una funda, no traigan eso a la mesa", dice la conductora en su video.

En el video, también sugiere a sus seguidores que en lugar de llevar el agua que los invitados piden en un simple vaso, se use toda una charola de servicio acompañada de hielera para que se vea más presentable, al tiempo que si la bebida a ofrecer es un té helado, entonces se procure llevar un utensilio que ella adquirió en cualquier tienda del hogar donde se lleva la bebida caliente, posterior a ello se coloca en una jarra con hielos y una vez ya fría, se sirva en un vaso, todo mucho mejor que llevar el simple té de la cocina al invitado ya preparado.

Esta no esta primera vez que Martha Debayle da sugerencias a sus seguidores en cuanto a temas de estilo se refiere. La pasada temporada decembrina, explicó cuál es la mejor manera de coloca ala mesa para que la familia asistiera a celebrar la Navidad y ahora hizo algo similar con la forma de presentar incluso el pan dulce, motivo por el cual algunos internautas le recordaron que no todos los mexicanos tiene la facilidad de adquirir accesorios de este tipo solo para ser un buen anfitrión.

