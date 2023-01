Tóxico e infiel: Tras salir del clóset, Galilea Montijo admite en Televisa que abandonó a su pareja

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras salir del clóset como "heteroflexible" hace unos meses, la conductora Galilea Montijo abandonó el programa Hoy y se confesó en el programa de Televisa Netas Divinas, donde habló sobre una relación tóxica que hizo pedazos su autoestima y por eso se separó. ¿Se divorció de Fernando Reina tras 11 años juntos? No, sino que la presentadora rompió el silencio sobre la vez que más ha sufrido por un pareja, aunque no reveló el nombre.

'Ángela', la voz del programa transmitido por Unicable, le pidió confesar si alguna vez supo que estaba en una relación equivocada y no se salía de ahí, además de compartir con el público por qué y cómo logró salir de ella. Rápidamente, Galilea señaló: "Ay es que de todas he pensado lo mismo (ríe) de todos en algún punto dije 'wey ¿qué hago aquí?' pero me fui. Hubo una que sí me costó muchísimo salir de ella y mira que llegaba con las camisas de rojo... me costaba mucho", indicó admitiendo una presunta infidelidad.

Galilea Montijo se casó con Fernando Reina en 2012

"Les voy a contar rapidísimo... fue la relación donde más me costó salir y donde más fea me sentí en la vida físicamente. Me hicieron sentir muy fea... hubo un punto en el que me sentía... escuchen esto. Ahorita peso 69 kilos... en esa relación pesaba 41 kilos. Me chupé. Llegó una amiga y me dijo: '¿te estás metiendo drogas?' y no nunca me he metido drogas gracias a Dios pero era la angustia, la inseguridad... me pisaron... me destrozó el autoestima por completo", compartió.

"Me sentía espantosa y no sabía cómo salirme de esa relación, me daba mucho miedo porque estaba muy enamorada. Llegué a permitir incluso eso. Vivimos juntos y de repente un día... me acuerdo que se quedó en la sala con sus cuates y me quedé dormida porque trabajaba temprano y de repente me despierto y no escucho nada. Me bajo y... se habían ido al antro. Me dejaron la puerta abierta, valiéndole ma... si alguien se metía y yo estaba dormida ahí".

Y agregó que está muy agradecida por haber abandonado esa relación, afirmando que tuvo que quitarse la venda de los ojos: "Ese tipo de detallitos que no te das cuentas y sabes que te tienes que salir pero hay algo que te detiene. El día de hoy agradezco a Dios haberme salido y que me haya quitado la venda... imagínate... ay no, sí fue muy feo", finalizó la presentadora de 49 años, quien tuvo relaciones muy mediáticas con Cuauhtémoc Blanco, el cirujano Jorge Krasovsky, entre otros.

Fuente: Tribuna