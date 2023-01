Adiós Televisa: Por pedir fuerte suma de dinero, querida conductora queda fuera de 'Me caigo de risa'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien lleva al menos 11 años trabajando en Televisa, habría quedado fuera de la novena temporada de Me caigo de risa que se acaba de confirmar, pues pedía una fuerte suma de dinero para reincorporarse al programa. Se trata de Michelle Rodríguez, quien al parecer no habría llegado a un acuerdo con los ejecutivos del canal pues estos se resistieron a pagarle más.

La originaria de Xochimilco en CDMX hizo su debut en el Canal de Las Estrellas desde 2012 actuando en la exitosa telenovela Amores verdaderos donde dio vida a la tierna sirvienta 'Polita'. Luego se unió a otros grandes proyectos como los melodramas Qué pobres tan ricos y Mi corazón es tuyo, el unitario La Rosa de Guadalupe y además hasta formó parte de la segunda temporada del reality ¿Quién es la máscara?, bajo el personaje de 'Monstruo'.

Michelle no volvería a 'Me caigo de risa'

También es una de las protagonistas de la exitosa serie 40 y 20 al lado de 'El Burro' Van Rankin y Mónica Huarte. Como se recordará, a finales del 2021 Michelle renunció a su participación en el show de Unicable Faisy Nights, que co-conducía junto a su gran amigo Faisy, porque se fue a buscar su internacionalización en una película co-producción México-España. Esto confirmó que ya no contaba con contrato de exclusividad en San Ángel.

Sin embargo, hace unas semanas Rodríguez volvió a la televisora siendo invitada especial del matutino Hoy al lado de su hermano Manu Nna. Lastimosamente ahora se dice que la también cantante y empresaria dejaría de ser parte de la 'Familia Disfuncional' porque habría pedido mucho dinero para regresar. Así lo reportó el periodista de espectáculos Álex Kaffie a través de su columna en El Heraldo de México.

Michelle Rodríguez está exigiéndole muuuuuuucho dinero a Televisa para participar en la novena temporada de Me Caigo de Risa", señaló.

El llamado 'Villano de los espectáculos' dijo que la semana entrante la producción de MCDR arrancaría con las grabaciones y Mich no sería parte pues no logró convencerlos de agregarle ceros a su cheque: "Televisa ha contratado a Roxanna Castellanos en lugar de la carera". Hace unos días Faisy confirmó con una fotografía quienes serían parte del programa esta temporada (Mariazel, Jerry Velázquez, Gaby Platas, Ricardo Fastlicht, Yurem Rojas, Armando Hernández, Ricardo Margaleff, Mariana Echeverría, Jessica Segura, Ari Albarrán y 'El Guana') y efectivamente, Rodríguez no aparece en el elenco.

Fuente: Instagram @faisirrito

Fuente: Tribuna