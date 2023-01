Ángela Aguilar publica atrevida FOTO y sus fans le lanzan advertencia: "Te va a regañar tu papá"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi 1 mes de la gran final de la Copa Mundial en Qatar 2022 y luego de su desafortunado comentario en el que se calificó como "25 por ciento argentina", Ángela Aguilar parece estar más enfocada que nunca en continuar con su vida con normalidad, por lo que, luego del 1 de enero, la cantante de ¡Qué agonía! Retomó la actividad en su cuenta oficial de Instagram; sin embargo, nada preparó a sus fanáticos para la fotografía que subió el día de hoy.

La intérprete de temas como ¿Ella qué te dio? Y Ahí donde me ven, es una cantante del siglo XXI, que le encanta estar a la vanguardia y es sumamente activa en sus redes sociales, es por este motivo que llamó la atención su notable ausencia de casi dos semanas, después de que sus millones de fans, en la red social de la cámara multicolor, le dieran la espalda por apoyar a la selección liderada por Lionel Messi.

Sin embargo, existe un dicho en la farándula que dicta que 'el show tiene que continuar', hecho que Ángela está aplicando a la perfección, ya que, durante la tarde de este domingo, 15 de enero, la famosa compartió una fotografía sumamente coqueta en donde se se le ve utilizando una camisa holgada, misma que resbala por su hombro y muestra parte de su clavícula, de su brazo izquierdo. Debido a que la imagen fue captada en blanco y negro se puede argumentar que, la intención de la misma, era captar el lado artístico de la denominada princesa del regional mexicano.

Fotografía de Ángela Aguilar

Créditos: Instagram @angela_aguilar_

Debido a que Ángela se volvió famosa desde que apenas tenía 8 años, es difícil para muchos verla como la guapa jovencita de 19 que es hoy en día, por lo que su retrato dividió la opinión de sus millones de fans, ya que, por un lado hubo quienes resaltaron su belleza, mientras que algunos más le advirtieron, de manera divertida, que Pepe Aguilar podría tomar a mal su publicación: "Te va a regañar tu papá", le dijo un fan.

Y aunque no lo creas, el cantante de éxitos como Credo, Miedo y Destilando amor sí hizo acto de presencia en la publicación de la prima de Majo Aguilar, aunque no hizo ningún comentario más allá de poner un 'like' en la imagen. Y, como ya es costumbre en las fotografías de Ángela, aparecieron miles de personas para criticarla por su comentario sobre argentina como: "La shorona", "Dale piba", entre otras palabras escritas con el acento de dicho país sudamericano.

Fuentes: Tribuna, Instagram @angela_aguilar_