Cayó en coma: Tras 9 años retirada de TV Azteca, exactriz de Televisa hace fuerte confesión en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de las telenovelas, quien inició su carrera en Televisa y que pasó 9 años alejada de TV Azteca luego de haber estado en coma, sorprendió a los televidentes debido a que este domingo apareció en Venga la Alegría: Fin de Semana haciendo fuertes declaraciones. Se trata de Margarita Gralia, quien compartió su reacción al Music Sessions de BZRP con Shakira que tanta polémica ha generado.

La reconocida estrella nacida en Argentina comenzó su carrera en la televisora de San Ángel actuando en melodramas como De pura sangre, Herencia maldita, Atrapada y Caminos Cruzados. Sin embargo, luego se cambió a la empresa del Ajusco participando en Mirada de Mujer y en 1999 obtuvo su primer protagónico con la novela Besos prohibidos, posteriormente le siguieron exitosos proyectos como Cuando seas mía, La heredera, Amor en Custodia, Tengo todo excepto a ti, entre otros.

Su último melodrama para el Canal Azteca Uno fue La mujer de Judas pues tuvo que renunciar a su carrera en el medio artístico debido a que severos problemas de salud que la tuvieron al borde de la muerte. La también actriz de teatro sufrió una contracción reversible de arterias cerebrales y para salvarle la vida, los médicos tuvieron que inducirla a un coma, del cual afortunadamente logró recuperarse.

Gralia se mantuvo económicamente gracias a su propio negocio de churros en San Miguel de Allende, Guanajuato, durante su ausencia en el medio del espectáculo y hace apenas unos meses volvió al teatro. Además recientemente platicó con reporteros del programa Hoy y contó que sí le gustaría volver a las novelas: "Yo encantada, de escuchar propuestas, encantada de trabajar, de estar en un nuevo proyecto", dijo emocionada.

Margarita Gralia en 'Hoy'

Sin embargo, la mañana de este domingo 15 de enero Margarita apareció en el matutino de la competencia VLA: Fin de Semana hablando sobre el reciente lanzamiento musical de Shakira y dejó claro que no le gustó nada: "No tiene nada de artístico, de calidad, ni nada. Ella me encanta, no soy su fan, pero me parece una mujer muy talentosa, como canta, como baila, sobre todo, pero nada más, pero de ahí que lo que me esté contando sea una obra literaria maravillosa, para nada".

La argentina de 68 años reconoció que la barranquillera es una mujer sumamente talentosa, sin embargo, no cree que este tema dé muestra de ello: "No sé si es ella o es toda una empresa que hay detrás de ella, ¿realmente ese es su dolor?", expresó. No obstante, Gralia ya hasta se sabe la letra y añadió: "Habla de todos los temas que nos encantan, las mujeres ahora no lloramos, ahora facturamos, la mujer empoderada de hoy", aclaró.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria