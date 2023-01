Clara...mente esto no se lo esperaba: Shakira no lo soporta más y envía tremendo mensaje

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Se dice que no hay mal que por bien no venga y, parece ser que Shakira da fe de esto y es que, luego del mes de junio del 2022, las cosas para la cantante no hicieron más que ir en declive, ya que, en cuestión de semanas, salieron a la luz las infidelidades de su pareja de 12 años, Gerard Piqué; su papá sufrió un accidente y tuvo que ser hospitalizado; mientras que Hacienda no dejaba de acusarla de evasión de impuestos.

De hecho, fue la propia Shakira quien, en el mes de septiembre, concedió una entrevista para la afamada revista Elle Magazine, donde declaró que se encontraba en una de las "etapas más oscuras" de su vida, asegurando que lo más duro para ella, era mantener a sus hijos al margen de toda esta situación, cosa que resulta difícil debido a que los medios de comunicación los mantienen al tanto de las condiciones en las que sus padres se separaron.

A cuatro meses de estas afirmaciones, la colombiana lanzó tremenda bomba con el titulo de Music Sessions 53, en colaboración con el DJ Bizarrap, y si bien, se trata de una canción que tiene una duración de apenas 3 minutos y 38 segundos, en ella dejó en claro todo lo que padeció en su relación con el exjugador del Barcelona y el enojo que sentía hacía él y a su actual novia, Clara Chía, de hecho llegó a mencionar sus nombres en al menos cuatro ocasiones.

El pasado sábado, 14 de enero, la propia Shakira llegó a afirmar en su cuenta oficial de Twitter que esta canción no era más que un desahogo para ella, pero aún así esta terapia ocupacional logró llegar al primer lugar en Spotify y todo parece indicar que no se trata de un éxito momentáneo, ya que, este domingo, 15 del mismo mes, la canción consiguió permanecer en el puesto número 1 del a plataforma de global de música.

Según información del medio Chart Data, en su tercer día de estreno, el tema Music Sessions 53 ya cuenta con un total de 12 millones 862 reproducciones, hecho que cantante de éxitos como Te felicito, Monotonía, Días de enero, Ojos así, Pies descalzos y Las caderas no mienten celebró en la aplicación del ave azul, donde le envió un mensaje de agradecimiento a sus fans: "¿Tres días consecutivos número 1? ¡Es increíble! ¡Gracias a todos por el apoyo que me dan!".

Shakira celebra el primer lugar en Spotify

Créditos: Twitter @shakira

Fuentes: Tribuna